【法證先鋒IV．劇透】新兇案發生　兇手竟然係陳煒？

《法證先鋒IV》第二十一集劇透。

慧明（陳煒飾）因與立維（鄭子誠飾）、綺寧（康華飾）關係陷入僵局，感到煩躁鬱悶，輝煌（譚俊彥飾）試圖開解，慧明卻表示想獨自冷靜。另一方面，慧明與綺寧爭執的片段被放上網，法證眾人議論紛紛，高安（黃浩然飾）則相信慧明能好好處理。輝煌、高靖（朱晨麗飾）繼續調查兇案，向曾與正弘（姚宏遠飾）結怨的逸桐（黃得生飾）問話，逸桐態度囂張，惟沒有證據指向逸桐與兇案有關。然而輝煌調查逸桐的社交網站時，卻有意外收穫…高安在醫院遇到敏莉（鄭希怡飾），錯愕不已。敏莉無奈向高安坦白在外地的經歷和是次回港的原因。高安知悉後默然惆悵…法證從新證物化驗結果中得到線索，推敲出卓南（鍾君揚飾）和正宏的遇害經過，但互不認識的二人，何以有所交集？直到輝煌從網罪科拿到已修復的卓南手機，發現一名女子「阿殷」…高安沉澱心神，終在與敏莉之間的關係，作出決定。

黃浩然上集終於發現真相。（《法證先鋒IV》截圖）

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警方繼續追查卓南和正宏的死因內情，憑藉卓南生前與網友「阿殷」的視像通話影片，查獲阿殷的藏身之處，並憑現場搜獲之證據，發現阿殷的身分並不簡單。警方從逸桐的口供中，得悉阿殷與正宏亦有關連。輝煌率眾前往阿殷家調查時，阿殷已不知所蹤，然輝煌推斷出阿殷的去向與動機…高安向眾人坦言與敏莉的狀況，慧明亦有所領悟。立維向綺寧坦承想法後，相約慧明見面，慧明應允赴約。見賢（海俊傑飾）突然回港探李秋（謝雪心飾），家希（李施嬅飾）驚喜萬分。李秋和新同房淑娟（羅蘭飾）因排練粵劇之事起爭執，李秋言語間無心刺中淑娟痛處，淑娟拂袖而去。見賢和家希耐心替二人化解干戈。慧明赴約，卻久久不見立維，遂前往立維家，赫然發現命案。經法證、法醫及重案三方調查後，疑兇竟直指向慧明。

鄭子誠死咗！！！（《法證先鋒IV》截圖）

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