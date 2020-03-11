【開心速遞】牛雜妹回歸　片尾現身五秒迷死男士：我客串咋

昨晚《愛·回家之開心速遞》最後一幕，於「好爸Bar」內出現一位年輕女客人，網民對於這位女演員感覺有點眼熟，但卻不能一口叫出她的名字。

她的名字叫李亦喬（原名李美琪），其實她曾經參與過2015年香港小姐，當時更有稱號「牛雜妹」，因為她家經營賣牛雜生意，最終16強不入亦沒有簽下無綫合約。

雖然只係短短出現五秒，但迷人笑容殺死唔少男士。（螢幕截圖）

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之後她輾轉過兩間娛樂公司，也曾經參選過viuTV的《美選D.n.A》，可惜落選收場，之後拍過三套viuTV的劇集，也曾試過於電影《向西聞記》和《性敢中環》中客串，於《向》中更是大膽與趙永洪在後樓梯激戰！今次在《愛·回家之開心速遞》出現，原來只是客串性質，她在接受《香港01》訪問時透露，現在自己是自由身，間中會在《愛·回家之開心速遞》客串，更指自己很喜歡拍劇，在TVB拍攝過程中能學到不少東西。

呢幕都算係大膽演出。（螢幕截圖）

即睇精彩片段：

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不過講到牛雜妹最經典的事跡，就是兩年前曾經被人問價，更高開100萬陪飯局「過夜」，當事李亦喬當然拒絕，更指用貴價利惑出席飯局，對女性相當不尊重。

捍衛女性尊嚴！（IG@李亦喬）