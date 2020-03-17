【開心速遞】元祖級角色隨時回歸劇組　龍家將會有翻天覆地轉變？

《愛·回家之開心速遞》最近走勢強勁，收視節節上升，劇中不少演員因此而入屋。其實處境劇內的演員進進出出實屬平凡，但有些角色卻是深入民心後被抽起，例如邵珮詩、馬貫東、謝芷倫、楊秀惠、梁証嘉、周梓盈等等，原因無非是另有工作，所以未能兼顧處境劇。

最近，有消息傳出，有一位《愛·回家之開心速遞》元組級人馬有機會回歸劇組，因為當年他約滿離開TVB後，便被劇組安排到美國休養而消失。無錯，這個角色便是曾以靈魂進駐熊家的龍璟風。

大家仲記唔記得佢？（螢幕截圖）

飾演龍璟風的陳浚霆最近被確實已回巢TVB，在接受《香港01》訪問時說「今次回歸好希望可以再一次在香港電視台見到大家。之前出街成日俾人問幾時回歸，過去嗰兩年，體會了很多，吸收了不少！希望可以給觀眾一些新鮮感，和給觀眾看到有進步的陳浚霆！」至於會否回歸《愛·回家之開心速遞》，相信他也是有所寄望，他說：「要等公司安排， 希望好快有好消息可以畀大家啦！ 」唔通真係好快見到佢？

1. 陳浚霆現時經常在各大活動中亮相，也有拍攝不少廣告，之前更有份參演電影版《尋秦記》。（Instagram/@chandrew117）

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如果陳浚霆真的可以回歸劇組，相信對劇情會有很大的衝擊，事關龍璟風是大龍生的私生子，本身龍家的鬥爭已夠精彩，若然一直被大龍生特別關注的龍璟風真的再次出現，相信又會是一場翻天覆地的大龍鳳！

818集龔燁原本會扮高海千歌，不過擔心版權問題，所以臨時取消。(《開心速遞》截圖)