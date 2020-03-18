玄彬超大特寫鏡頭被瘋傳　連尷尬樣都電暈網民︰點解仲要咬手指！

玄彬憑《愛的迫降》成為一眾女生的男神，雖然劇集已播完，但他的人氣不減。日前，一班「玄太太」找出玄彬參加2019年《第55屆百想藝術大賞》的其中一萬，鏡頭影着他，而且更是超大特寫鏡頭，無死角的帥氣樣子電暈了網民。

玄彬近日憑於電視劇《愛的迫降》中飾演帥氣北韓軍官，事業再上高峰。（@vast.ent）

有韓網翻出玄彬在2019年《第55屆百想藝術大賞》的一段影片，他在頒獎禮是以劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》裏面飾演的「劉振宇」一角，入圍《第55屆百想藝術大賞》電視部門視帝名單。當時，主持人申東燁指在2018年因鄭雨盛的特寫鏡頭獲好評，今次也點名一位男神進行特寫，原來已經選定了玄彬，全場尖叫聲不斷。當天玄彬穿着一套全黑西裝，知道自己的臉被拍進大螢幕後，他表現不自在，低下頭來後來，主持人更叫他不要動，首先從眼睛開始。鏡頭還愈Zoom愈近，男神頓時臉和耳朵都紅起來，顯得尷尬的他還咬起手指來，又笑着低頭躲避鏡頭。之後，他終於對鏡頭展現性感的眼神。

玄彬連尷尬都迷倒一班女生。（網上圖片）

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影片在香港也突然被瘋傳起來，「玄太太」們紛紛表示怎麼可以這樣帥氣？更有人說︰「點解仲要咬手指！」顯然她們被這一下又再電到了！