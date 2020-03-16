21歲李宰旭受玄彬賞識加入VAST娛樂　兩年後爆紅成「大勢小鮮肉」

由徐康俊、朴敏英主演的韓劇《天氣好的話，我會去找你》自上月底播出後反應熱烈，其中飾演徐康俊好友的李宰旭更是繼去年在人氣劇《意外發現的一天》爆紅並勇奪MBC演技大賞「男子新人獎」後，再度人氣急升成今年最矚目的韓國「大勢小鮮肉」！

李宰旭在《天氣好的話，我會去找你》的演出令人期待

李宰旭於2008年憑電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正式出道，其後再接拍《請輸入檢索詞WWW》即得到玄彬賞識，並簽約成為旗下藝人而廣為觀眾認識。不過，因為外貌成熟的緣故，當時不少人以為李宰旭的年紀至少25+1，但實際上他於1998年出生，今年只有21歲，因此被韓國媒體封為「長得很著急」的演員。

李宰旭被韓國媒體封為「長得很著急」演員！（Instagram：@jxxvvxxk）

李宰旭去年與金惠允和路雲合作青春劇《意外發現的一天》，飾演「外強內柔」的角色白經，讓不少女生都淪陷於「白女婿」的魅力之中，這角色更令他成為2019年MBC演技大賞「男子新人獎」的得主，實力備受肯定之餘亦成功俘虜不少女粉絲的心，李宰旭的感情生活亦因此引起關注。他到訪台灣時曾經透露心目中理想型對象：「我比較喜歡可愛類型的，可以帶給我很好影響的人、熱愛自己工作的人！」

不少女生都淪陷《意外發現的一天》中「白女婿」的魅力中。（《意外發現的一天》劇照）

《天氣好的話，我會去找你》以純樸的村莊為背景，講述對首爾生活感到疲憊的海媛（朴敏英飾），回到童年生活過的北峴里教畫畫，並遇上了經營獨立書店的舊識恩燮（徐康俊飾），孤單寂寞的兩人，展開了一段溫暖人心的冬日愛情故事，香港觀眾可以逢星期一、二深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼韓國進度。

《天氣好的話，我會去找你》由朴敏英、徐康俊主演，正於黃Viu煲劇平台熱播。

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