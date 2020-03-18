【多圖】新木優子公開寫真拍攝花絮　罕見性感大騷長腿

日本新一代女神新木優子（Yuko Araki）憑着清新脫俗的氣質、精緻甜美的五官，被封為「透明系女神」，更打敗新垣結衣成為「日職球員票選至愛女藝人」第一名。新木優子在IG坐擁超過362萬粉絲，去年更推出第二本個人寫真集《Honey》，雖然沒有水着女星的性感，但她為了拍攝寫真遠赴意大利取景，靚人靚景一樣掀起不少粉絲搶購！近日新木優子在IG Post出一系列拍攝寫真的花絮，更罕見大展性感一面！

新木優子在去年推出第二本個人寫真集《Honey》。（IG@yunpyo_sdp）

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擁有清純外表的新木優子，每次出席活動都露出招牌甜笑，成為不少男士心目中的女神。原本是模特兒的她近年轉戰戲劇圈，演技備受肯定。去年年底新木優子在自己26歲生日時推出第二本個人寫真集《Honey》，反應非常熱烈。她近日分享了多張寫真花絮，在其中一輯相中，穿上絲質睡裙的新木優子趴在床上，大騷長腿，非常搶鏡！

近日新木優子在IG Post出一系列拍攝寫真的花絮，更罕見大展性感一面！（IG@yuuuuukko）

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身形高䠷的新木優子經常在IG分享自己的日常生活，充滿少女味的穿搭吸引不少網友討論及效仿。私下的她率直隨性，她的清新感亦吸引了不少品牌的青睞，成為時尚品牌的寵兒，經常獲邀出席時裝騷，人氣強勁！

身形高䠷的新木優子吸引了不少品牌的青睞，經常獲邀出席時裝騷。（IG@yuuuuukko）