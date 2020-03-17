Kendall Jenner懶理新冠肺炎着比堅尼度假　低估疫情被狂插後補飛

美國新生代超模Kendall Jenner出生於美國真人騷Kardashian家族，外貌同身材更無可挑剔，在IG坐擁超過1.2億粉絲，人氣強勁。不過日前她在IG Stories中分享了一系列有關新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的圖表，指出病毒程度只屬輕度，但就引來爭議，更被意大利當紅KOL Chiara Ferragni狠批散播錯誤信息。

美國新生代超模Kendall Jenner的外貌同身材都無可挑剔，在IG坐擁超過1.2億粉絲，人氣強勁。（IG@kendalljenner）

日前Kendall在IG Stories中分享了一系列有關新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的圖表，指出病毒程度只屬輕度，引來爭議。（IG@kendalljenner）

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隨着疫情日趨嚴重，不少人都減少外出，在家中自我隔離。但Kendall在剛過去的周末竟然懶理疫情，在零防備的情況下同朋友Fai Khadra前往加州Palm Spring度假。身穿紅色比堅尼的Kendall打扮清涼，戴上Cap帽、踩着單車在路上飛馳，Fit爆身形令人羡慕！不過Kendall日前在IG發表的關於新冠肺炎的看法，不但惹來網民狂插，更被Chiara點名鬧爆。

Kendall在剛過去的周末懶理疫情，在零防備的情況下同朋友Fai Khadra前往加州Palm Spring度假。（IG@yourboyfai）

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Chiara表示：「請像Kendall Jenner這些名人不要低估問題的嚴重性，更不應該散播錯誤信息。」她指出新冠肺炎並不是一般的流感，如果有很多人同時生病，醫院將會倒塌，因為我們沒有足夠的重症監護室和呼吸機來幫助所有人，甚至是患有併發症的年輕人。越是有知名度的公眾人物越應該擔起責任，有義務傳播正確訊息。Chiara在IG坐擁超過1891萬粉絲，她近日與老公Fedez運用社交影響力，呼籲各界捐款，更籌集了超過300萬歐元，幫助意大利度過難關。她更多次出Post勸諭大家不要輕視疫情，應該向身邊人宣揚正確的防疫訊息，獲不少粉絲大讚！

意大利當紅KOL Chiara Ferragni狠批Kendall散播錯誤信息。（IG@chiaraferragni）

Chiara在IG坐擁超過1891萬粉絲，她近日與老公Fedez運用社交影響力，呼籲各界捐款，更籌集了超過300萬歐元，幫助意大利度過難關。（IG@chiaraferragni）

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而Kendall今日（17日）就在IG Stories更新近況，透露自己正在家中隔離，並轉發了一則帖文，強調保持社交距離的重要性，似乎是為了之前失言闖禍而「補飛」。

Kendall更新近況，透露自己正在家中隔離，並轉發了一則帖文，強調保持社交距離的重要性，似乎是為了之前失言闖禍而「補飛」。（IG@kendalljenner）