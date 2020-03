【新冠肺炎】留美陳法拉爆粗鬧特朗普　稱「中國病毒」言論是鬼話

新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)在全球爆發,美國疫情亦日趨嚴重。美國總統特朗普(Donald Trump)在周一(16日)發布最新抗疫指引,但在Twitter發文提及新冠肺炎時,直接用到「Chinese Virus」(中國病毒)字眼來形容,引起爭議。近年積極在美國發展的陳法拉,對於此事亦非常關注,更在IG Stories中鬧爆特朗普種族歧視!

新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)在全球爆發,美國疫情亦日趨嚴重,美國總統特朗普(Donald Trump)在周一(16日)發布最新抗疫指引。(Reuters)

特朗普在Twitter發文表示:「The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!(美國會大力支持受到疫情影響的行業,包括航空業等,他們尤其受到中國病毒的影響,我們會比以往更加強大。)」特朗普之前談及新冠肺炎時,都是以「Coronavirus」(冠狀病毒)來形容,但今次直接用到「Chinese Virus」(中國病毒)這個字眼,將「新冠病毒」同中國相聯繫,激起不少人強烈反對,認為他是在發表種族歧視的言論。

特朗普在Twitter發文提及新冠肺炎時,直接用到「Chinese Virus」(中國病毒)字眼來形容,引起爭議。(Twitter@realDonaldTrump)

而陳法拉今日(17日)就在IG Stories中對此事表示憤慨:「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist. (為什麼他還有精力編造出這種鬼話呢,在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候?這是有意的種族歧視。)」

陳法拉近年積極在美國發展。(IG@falachenfala)

陳法拉今日(17日)在IG Stories中對此事表示憤慨,鬧爆特朗普種族歧視!(IG@falachenfala)