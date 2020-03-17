【新冠肺炎】留美陳法拉爆粗鬧特朗普　稱「中國病毒」言論是鬼話

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球爆發，美國疫情亦日趨嚴重。美國總統特朗普（Donald Trump）在周一（16日）發布最新抗疫指引，但在Twitter發文提及新冠肺炎時，直接用到「Chinese Virus」（中國病毒）字眼來形容，引起爭議。近年積極在美國發展的陳法拉，對於此事亦非常關注，更在IG Stories中鬧爆特朗普種族歧視！

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球爆發，美國疫情亦日趨嚴重，美國總統特朗普（Donald Trump）在周一（16日）發布最新抗疫指引。（Reuters）

特朗普在Twitter發文表示：「The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!（美國會大力支持受到疫情影響的行業，包括航空業等，他們尤其受到中國病毒的影響，我們會比以往更加強大。）」特朗普之前談及新冠肺炎時，都是以「Coronavirus」（冠狀病毒）來形容，但今次直接用到「Chinese Virus」（中國病毒）這個字眼，將「新冠病毒」同中國相聯繫，激起不少人強烈反對，認為他是在發表種族歧視的言論。

特朗普在Twitter發文提及新冠肺炎時，直接用到「Chinese Virus」（中國病毒）字眼來形容，引起爭議。（Twitter@realDonaldTrump）

而陳法拉今日（17日）就在IG Stories中對此事表示憤慨：「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist. （為什麼他還有精力編造出這種鬼話呢，在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候？這是有意的種族歧視。）」

陳法拉近年積極在美國發展。（IG@falachenfala）

陳法拉今日（17日）在IG Stories中對此事表示憤慨，鬧爆特朗普種族歧視！（IG@falachenfala）