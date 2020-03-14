Dakota Johnson洛杉磯大屋曝光　木質設計綠樹環繞低調有品味

荷里活女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）因為演出電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）而知名度大增，出身自演藝世家的她每次出席活動都艷壓全場，但其實Dakota一向作風低調，早前她向建築雜誌《AD》介紹自己位於洛杉磯的大屋，大屋被綠樹環繞，寧靜又貼近自然，每個角落都可以體現出Dakota獨特的品味，不少網民看完都忍不住大讚「世外桃源」！

狄高達莊遜（Dakota Johnson）因為演出電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）而知名度大增，每次出席活動都艷壓全場。（Getty Images）

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Dakota的大屋簡約又精緻，采用大量的木製傢俱，更買下二手復古梳化。（YouTube影片截圖）

Dakota透露今次是自己首度置業，她在五年前搬入這間大屋。大屋原本屬於導演Ryan Murphy，但因為他家中成員增多，地方不夠，所以Dakota就從導演手中買下這間木質設計、陽光充足、有落地大玻璃及綠樹環繞的大屋。整間屋樓高兩層，最初由設計師Carl Maston打造，Dakota買下後再根據自己的偏好改變了室內設計。有別於很多名人華麗的大宅，Dakota的大屋簡約又精緻，采用大量的木製傢俱，除了二手復古梳化之外，書櫃、書枱都是木製的。Dakota有不少黑膠唱片珍藏，書架上擺滿她的藏書及獎座，她更向大家展示了她收藏的水晶。而熱愛下廚的Dakota更將廚房打造成綠色廚房，復古又溫馨。

Dakota將廚房打造成綠色廚房，復古又溫馨。（YouTube影片截圖）

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至於大屋的戶外環境，花園中設有一個小型露天泳池，而橫跨整個客廳的一整片落地玻璃令景觀更加開揚，最特別的是在清晨時分，泳池水會在陽光照射下倒映在屋內的天花板。Dakota更在花園內種植了檸檬樹和橘子樹，戶外的白色躺椅就是她最近才添置的，閒時可以躺在椅子上曬太陽，相當寫意。而位於二層有一個熱水浴池，後院還有超高的竹樹，Dakota笑言可以藉此不讓任何人窺視自己的屋企。

花園中設有一個小型露天泳池，而橫跨整個客廳的一整片落地玻璃令景觀更加開揚。（YouTube影片截圖）

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大屋的格局整體是簡約低調的風格，隨處可見的藝術擺件及綠色基調，由主人精心栽培的各種植物，都可見Dakota的精緻品味，正如她本人一樣簡單優雅。不少網民都大讚Dakota的大屋是Dream House，設計風格舒服又有格調，令人羡慕！

Dream House！（YouTube影片截圖）