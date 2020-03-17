【梨泰院Class】朴敘俊3000呎豪宅曝光　現實中比朴世路更有錢

韓國男演員朴敘俊近日在熱血勵志復仇電視劇《梨泰院Class》中飾演的男主角朴世路，是一名出獄後立志打倒害死爸爸的韓國飲食巨頭「長家」、白手起家由開一間小酒館到用19億韓幣（約1200萬港元）買下「長家」1%股份兼創立上市公司「IC」成為代表理事的熱血青年。事實上，現年31歲朴敘俊近年接連出演《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》等多套人氣劇集躍升成一線男星，憑自己的努力逐步踏上高富帥之路，分分鐘比朴世路還要有錢。

朴敘俊於《梨泰院Class》飾演的男主角朴世路，是一個白手興家的熱血青年。（《梨泰院Class》劇照）

據韓國傳媒報道，朴敘俊早於兩年前用現金，以58.5億韓幣（約3700萬港元）購入位於首爾江南「富人區」清潭洞的RITZVIL CAELUM二期豪宅單位，建築面積85坪（約3000呎）、實用面積73坪（約2600呎），共有三房和兩個套廁，更能夠眺望一望無際的漢江，位置一流。

朴敘俊早於兩年前以58.5億韓幣在首爾「富人區」清潭洞買下RITZVIL CAELUM二期的豪宅單位。（網上圖片）

據稱，該樓盤單位不但裝潢奢華，選用世界知名品牌的高級傢俬之外，設備亦相當完善，有紅酒庫、電影院、健身室、高爾夫球場等應有盡有，再加上區內保安嚴謹，出入口都有24小時保安人員常駐徹底禁止外來人士出入，亦有設置窗戶紅外線檢測系統和多個監控鏡頭，因此該樓盤躋身當地最貴樓價頭十名。相關人士亦表示該樓盤極有升值潛力，朴敘俊當年購買不夠一年已經樓價上升了2億韓幣（約125萬港元）。

朴敘俊分分鐘比朴世路還要有錢。（Instagram：@bn_sj2013）

點擊觀看更多朴敘俊的帥氣照片：