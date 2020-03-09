【梨泰院Class】朴敘俊效應發圍　現實版「甜栗」酒館成新打卡點

由朴敘俊、金多美和權娜拉等人主演的JTBC韓劇《梨泰院Class》熱播，收視相當不俗。不少劇迷都對劇中朴世路的小酒館「甜栗」非常感興趣，表示想親身打卡一番。不過除了取景地外，原來仍有一個與《梨泰院Class》相關，粉絲必定不能錯過的打卡地！

不能錯過的打卡地就是小酒館「Honey Night」（꿀밤포차），即是由《梨泰院Class》漫畫作家Kwang jin現實中親自經營的食店，亦是劇集中「甜栗」的原型。兩者除了英文名字一模一樣外，就連內部霓虹光管、漫畫風餐牌和餐廳佈置等都非常相似，乍看的確有光顧朴敘俊「甜栗」的感覺。餐廳放有不少主角的人型紙板供客人打卡外，黃色的外牆建築、男女主角的大型壁畫和朴世路最標誌性的「栗子頭」Logo都非常吸睛，每一處都非常適合拍照。

相信不少劇迷看《梨泰院Class》時，都會有想到「甜栗」打卡的想法。（劇照）

拍攝用的第一間「甜栗」，現在已經除去了門外的招牌。（劇照）

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而且在「甜栗」中出現的招牌菜，包括嫩豆腐湯和炒豬肉等，在「Honey Night」亦能品嘗得到。雖然沒有機會扮演「長家」會長，坐在小酒館內品嘗老闆朴敘俊的手勢，可是「Honey Night」同樣位於熱鬧的梨泰院，要感受一下「甜栗」氣氛的話就絕對不能錯過！《梨泰院Class》作者不時還會親自到店內打點幫忙，等待疫情過後，有機會去韓國旅行的話，非常推薦讀者前往與朋友小喝幾杯。

不過劇迷又不需要灰心，因為「Honey Night」正是「甜栗」的原型！（IG/@2cheol_jin）

Honey Night꿀밤포차

地址：首爾龍山區雩祀壇路14街3二樓

交通：地下鐵6號線梨泰院站3號出口

營業時間：每天1900~0400、週末1900~0500

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