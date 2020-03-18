【梨泰院Class】朴敘俊IG上傳煞科照　朴寶劍將驚喜客串大結局

由朴敘俊、金多美和權娜拉主演的tvN韓劇《梨泰院Class》，將於本週迎來大結局。礙於新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重，劇集的慶功宴改為非公開形式低調進行，朴敘俊今天（18日）亦有在IG上傳與工作人員的合照，準備正式為劇集畫上句號。

朴敘俊今天在IG上傳小型慶功宴的照片，由於南韓的新冠肺炎疫情相當嚴重，因此慶功宴低調進行，把交叉感染的機會減到最低。由於今天是《梨泰院Class》的最後拍攝，因此工作人員特別準備了小型驚喜。朴敘俊上傳的照片中可見，工作人員為他準備了蛋糕外，亦有精心佈置保姆車，貼上「LOVE」字樣的氣球，實在有愛到不得了。

工作人員為朴敘俊準備驚喜，非常有愛！（IG/@bn_sj2013）

朴敘俊在IG感謝工作人員的精心準備。（IG/@bn_sj2013）

除此之外，繼朴敘俊好友BTS防彈少年團V義氣獻唱《梨泰院Class》OST後，另一小鮮肉演員朴寶劍日前也確定將驚喜客串大結局！「雙朴」同場是不劇迷一直以來的心願，讀者緊記要追貼Netflix於星期五及六的播出了。

朴寶劍確定將驚喜客串，現身於大結局。（YTNstar）

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