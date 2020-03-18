朱慧敏前度彭懷安結婚　曾愛得死心塌地分手收場非憾事？

藝人彭懷安（Eddie）被爆跟圈外女友Ivy已秘密入紙申請結婚後，大眾的焦點不期然落在跟他離離合合7年的朱慧敏（Queenie）身上，Queenie跟他曾愛得高調，更去到談婚論嫁的階段，可惜未能走到最後，在她的身上，或者可以看到在愛情裏面，時機最重要。

Queenie自小不是被父母湊大，後來媽媽、姨姨和婆婆因患乳癌離世，飽受喪親之痛，長大後，朱慧敏竟又發現自己遺傳BRCA基因突變，很大機會遺傳仔女。（Facebook圖片）

台灣男友曾向她求婚 Queenie想專心工作而拒絕

在跟Eddie拍拖前，Queenie曾有一個台灣的圈外男友，那時他們的感情也非常穩定，也見過對方的家人，被傳媒問到關於男友的事，她也甜滋滋的講過對方會寫情信給她，也曾向她求過好幾次婚，但當時的她，想在工作上多努力幾年。Queenie跟他的事，一直也低調處理，最後也無聲無息的分開了。當時大概是30歲的她，或許想趁着年輕，在工作方面奮鬥，的確娛樂圈每年的新人多的是。結婚，是兩個人的事，但對藝人來說，很難只是兩個人的事，雖然不知道他們分手的原因是什麼，但最後他們還是錯過了。

現年38歲的Queenie，更曾因生活上的種種一度患上嚴重抑鬱症，及後走出陰霾。（微博圖片@朱慧敏Queenie）

跟Eddie離合的7年 並沒有令彼此成為更好的人？

之後，Queenie認識了Eddie，2011年走在一起，兩個圈中人的愛情故事註定要被放在鎂光燈下。可能因為是因為這樣，二人由本來的低調發展，漸趨高調。Eddie在2015年更向女友求婚，計劃共度餘生，他更在朱慧敏亡母墳前求婚，當時他們上載合照宣布婚訊，他們也被拍到過一同到金行選購首飾金器，外界一早已公認他們是一對。不過，Eddie突然被傳媒影到跟女生態度親暱，事件爆出後，他在微博寫公開信道歉，直言︰「被拍到此類令她尷尬的照片，已經不只一次，每次Queenie都要為我解話，實在為她造成煩擾。」更說︰「在此說聲對不起，這對不起，更特別是要對Queenie說。」女方回應傳媒時，曾眼泛淚光表示︰「其實呢種事唔係第一次發生」，但她仍選擇原諒。

Queenie跟Eddie離離合合，最後還是分開，現在Eddie跟圈外女友結婚，也有衷心祝福Queenie幸福快樂。（微博圖片@Eddie彭懷安）

+ 4 + 3 + 2

不過，之後婚期就被押後，Queenie其後公開認單身。但是，Queenie和Eddie就不時被影到一同外出，又一同皈依佛教，所以一直有復合傳言傳出，不過他們未有承認，只是表明順其然。2019年年頭，Eddie自爆他們已分手，7年情盡，他說︰「有努力過，緣分已盡，最緊要係做返自己」，言論一出，Eddie備受抨擊，Queenie向傳媒數對方在跟她拍拖期間的不是，包括他會突然失蹤，最長試過失蹤半年，更加會封鎖她的WhatsApp，而近年每次大時大節，甚至是她的生日，Eddie都消失得無影無蹤，剩她一人過節，現在已下定決心忘記舊愛，把7年的瓜葛切斷。對於他們的感情，外界覺得Eddie的形象是一個「壞男人」，但Queenie的付出和死心塌地，卻也沒有換來雙方一個好結局，說到底，無論大家有什麼對或錯，事過境遷撇除愛恨後，或許只可講是Timing的問題。

Queenie信佛後，決定茹素，信仰對她的人生影響甚大。（微博圖片@朱慧敏Queenie）

種種經歷過後，慶幸的是，Queenie天生樂觀，再加上信佛後，參透人生道理，反省自我，更曾想過出家，她說過︰「如果我有日出家，大家唔需要驚訝，祝福我！」雖然如此說，現在的她依然相信愛情，渴望結婚，身邊也不乏追求者，相信會在這個對的時間，遇到可以廝守終身的人。

點擊下圖回顧Queenie出道後的相片︰