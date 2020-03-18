【法證先鋒IV】林敬剛做醫生都要殺人：我希望每人講反派就諗起我

《法證先鋒IV》今晚終於出現殺死鄭子誠的兇手，不是陳煒，也不是康華，原來是飾演鄭子誠好友的林敬剛。林敬剛一直都做不少反派角色，他曾接受訪問時也說希望可以做一些律師、醫生的角色，今次終於有機會做一個皮膚科醫生，但依然是一個反派，而且是殺人犯。

林敬剛想殺陳煒呢幕真係好狠。（螢幕截圖）

林敬剛入行超過30年，一直予人的感覺都是一個大反派，所以他自己曾經也想開拓戲路，但其實演奸角演得夠深入，一樣有出路！他在接受《香港01》訪問時說：「之前我訪問中曾經講過希望嘗試不同角色，咁啱法證飾演一個整容醫生都好開心，都多謝梅小青和方俊華畀我機會客串兩集，雖然都係做反派要殺人，唔緊要，我希望做到每個觀眾或導演，監製一想起反派角色就一定想起我，這就才是代表我演反派角色出色和成功，所以我不介意。」

林敬剛初出道拍電影《摩登襯家》與袁潔瑩飾演情侶。（螢幕截圖）

除了繼續在TVB拍劇，林敬剛也會在內地拍網絡電影，他說：「近這幾年我真的多了在國内拍網絡電影和院線電影，其實係搵多一點演出機會和學習機會，亦可搵多條路嘅，國内登台都有，要搵食呀，只要有人欣賞我，任何我覺得值得付出的演出工作，我都會做，在國内拍戲有時都辛苦㗎，不過都值得嘅。」早年在內地拍劇的確是不少港星的出路，拍一部隨時可以買部法拉利，不過林敬剛則表示沒有太誇張，「哈哈，賺好多又唔會，搵餐飯食吓啦，不過有時國内製作團隊都幾有效率同幾認真，拍一部戲就能買法拉利，你當我係古老闆咩！」

林敬剛入行多年，同唔少圈中人都係老友。（微博＠林敬剛）