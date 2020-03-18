【梨泰院Class】朴敘俊招牌菜食譜公開　 在家自製嫩豆腐鍋無難度

tvN韓劇《梨泰院Class》人氣爆棚，幾位主角朴敘俊、金多美和權娜拉人氣急升外，就連梨泰院都變成打卡地，吸引不少韓國人到訪。朴敘俊在劇中經營的酒館「甜栗」，由小店開始就已憑着兩道招牌菜成功吸引視線，被「長家」會長視為眼中釘，相信有不少劇迷都非常好奇其味道。

《梨泰院Class》「甜栗」中有6大招牌菜，其中嫩豆腐鍋及芽菜炒三層豬肉吃到會長也驚訝。（IG/@danbam_official）

生活在韓國的話，只要到訪《梨泰院Class》漫畫作家經營的餐廳「Honey Night」，甚至走上韓國街頭，就能品嚐到招牌菜嫩豆腐鍋及芽菜炒三層豬肉的滋味。不過身在香港的讀者擔心韓式餐廳味道不正宗的話，跟着官方公開的秘製食譜自製，其實也是相當好的方法！

雖然沒有機會試到朴敘俊的手勢，可是自製亦不錯！（Netflix截圖）

按圖睇嫩豆腐鍋做法：

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按圖睇芽菜炒三層豬肉做法：

參考完劇組官方提供的食譜後，相信讀者都會覺得比想像中簡單。礙於近日新冠肺炎肆虐全球，在不能外遊又要盡量留家的情況下，親自下廚必定是最好的選擇！《梨泰院Class》將於本週五、六播出大結局，劇迷可以邊吃「甜栗」的招牌菜，邊喝燒酒邊追劇。究竟朴敘俊最後會否在金多美和權娜拉中二選一，還是選擇集中在打理公司上呢？

《梨泰院Class》將大結局，劇迷會想念「甜栗」嗎？（IG/@danbam_official）

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