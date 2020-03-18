蔡依林同邦女郎Ana de Armas着同款連身裙　胸前設計突顯性感身材

台灣天后蔡依林（Jolin）不但唱跳實力俱備，擁有傲人上圍的她更經常嘗試不同造型，大展好身材。日前Jolin在IG分享了她為雜誌拍攝的封面照，穿上黑色Tube Dress的她相當性感，特別的設計突顯出她的傲人上圍。Jolin身穿的連身裙是法國品牌YSL今季推出的產品，胸前不規則的「W」字形設計對身材要求相當高，不過不少粉絲見到Jolin的靚相後都大讚她身形Fit爆！

穿上黑色Tube Dress的蔡依林（Jolin）相當性感。（IG@jolin_cai）

Jolin身穿的連身裙是法國品牌YSL今季推出的產品，胸前不規則的「W」字形設計對身材要求相當高。（IG@ysl）

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其實「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）都曾經穿上同款連身款登上雜誌《VOGUE》，來自古巴的Ana因為有份參演《007：生死有時》（No Time to Die）而備受矚目，除了在電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）中有精湛演出之外，擁有精緻五官、凹凸有致身材的她每次出席活動都成為全場焦點！Ana為雜誌《VOGUE》拍攝時換上多套造型，不過當中最吸睛的還是她穿上YSL這條連身裙後，大方展現超Fit身材！不少網民都認為相比之下，Ana的造型更勝一籌，不但性感，而且更有女人味！

「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）曾經穿上同款連身款登上雜誌，不少網民都認為Ana更勝一籌！（IG@people_choice）

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YSL這條性感連身裙甚至同系列的產品出鏡率都相當高，曾參演《歌舞青春》（High School Musical）的女星Vanessa Hudgens曾穿上同系列的上衣，胸口的剪裁亦令Vanessa的好身材一覽無遺。而韓國超模Irene Kim、Kiernan Shipka都曾穿過類似的連身裙，各有風格。

Vanessa Hudgens曾穿上同系列的上衣。（IG@vanessahudgens）