陳凱琳1歲仔拖實爸爸鄭嘉穎學行路　戴好口罩做足防護措施

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎的囝囝鄭承悅（Rafael）在上個月中過了1歲生日，昨日（18日）Grace在IG Post出兩張嘉穎拖住Rafa在公園行的溫馨照，原來13個月大的Rafa剛剛學識行路，作為媽咪的Grace當然心情十分激動！她用英文寫下長文表示：「我們最近帶小Rafa出門都非常小心，但我們真的很激動看到他正在學行（第一次做父母的都明白我的意思吧？）所以當爸爸決定帶囝囝去公園，媽媽就要確保帶好了濕紙巾、消毒噴霧和消毒劑！雖然可能會下雨，但這不代表我們就不能擁有安全、開心和健康的一周！」

Rafael在上個月中過了1歲生日。（IG@kevincheng_official）

Rafa好精靈。（IG@ghlchan）

相中穿上紅色外套、戴着Cap帽的嘉穎彎腰拖實囝囝Rafa，而人仔細細的Rafa同爸爸一樣都戴住帽，露出白白嫩嫩的腳仔。雖然戴住口罩的Rafa只露出雙眼，但一樣眼仔碌碌，完美繼承爸爸媽媽的優良基因，相當可愛！剛學識行路的Rafa行得還不是很穩，拖實爸爸，父子同框好溫馨。Rafa剛滿13個月就識行，連岑麗香都忍不住留言大讚Rafa好叻仔呀！

戴住口罩的Rafa拖實爸爸鄭嘉穎，眼仔碌碌相當可愛！（IG@ghlchan）