《李屍朝鮮2》劇評：勁有《權力遊戲》Feel！兩次弒父戲碼極震撼

韓劇《李屍朝鮮2》誤打誤撞選擇了最佳檔期，於全球新冠疫情大爆發的3月中旬在Netflix上架。無論風評如何，這都是一部話題之作。 相比起第一季，中文互聯網對於這部韓國古裝殭屍片的反應更加迅速，畢竟有那麼一大群人還在居家隔離中。有網友笑言：「去年看此劇，還頗覺有借古諷今之意；今朝續看此劇，竟有了身臨其境之情。」 ＊下文內容含劇透，請斟酌閱讀

儘管目前評分8.6，略低於第一季，但是它在豆瓣開分曾高達9.4。高開自然有「寰球同此涼熱」的現實加持，但其實也算不上低走。在我看來，本劇的第二季和第一季保持了相近的水準。只不過，兩季應該合併為一季——12集也是系列美劇單季的平均集數。

《李屍朝鮮2》目前評分8.6，略低於第一季，但是它在豆瓣開分曾高達9.4（豆瓣網截圖）

即便是在英美劇中，6集一般是一個完整限定劇的篇幅，系列劇將6集作為一季，非常少見。並且在第二季中，很多集數斬頭去尾，也不過30分鐘。客觀來講，《李屍朝鮮》第二季獨立性不足：一半是第一季的「前傳」，另一半是第三季的「預告」。

除此之外，殭屍動作戲和權謀朝鬥戲的比例分配也是《李屍朝鮮2》失分的重要原因。畢竟，很少觀眾把它當做純粹的殭屍片，但是相比起第一季的破局，第二季的動作戲明顯壓倒了權謀戲。

相比起第一季的破局，第二季的動作戲明顯壓倒了權謀戲。（《李屍朝鮮2》劇照）

《李屍朝鮮》為什麼像《權力遊戲》？

內地影視工作者一直嘗試打造類似《權力遊戲》那樣的奇幻作品，雖然「高仿貨」出了不少，然而總是難逃四不像'的評論。韓國則在不經意間通過另外一種方式完成了這件看似不可能的任務：那就是把歷史劇拍成殭屍片。

在第一季的評論中，筆者第一觀感——《李屍朝鮮》是韓國版的《權力遊戲》。但究竟哪裡相似？直到看完《李屍朝鮮2》，我才做出精確比對。

+ 6 + 5 + 4

首先，劇情跌宕起伏，人物命運捉摸不定，隨時會死。除了世子李蒼、醫女徐菲、「女槍手」永信等幾個主要人物，第一季中出場的重要角色幾乎「無人生還」。比如，在第一季中，世子依靠手無寸鐵的儒生起事，很快被制服。按照一般套路，他要和權臣趙學洙一戰，他的老師、另外一名武將——安炫才是反抗軍領袖才對，可這兩名朝野實力派在第二季中很快都掛掉了。

其次，塑造極致化人物，挖掘人性之幽暗。第二季上演了兩次「弒父」場景。第一次是世子將攻擊自己的屍變國王「爆頭」，這其實只是一種「形式上的弒父」——畢竟國王早就過世，但依然很震撼。

第二次是王妃趙氏用毒藥毒死了自己的父親——權臣趙學洙。其實在第一季中，權力欲極強的父女二人就有罅隙。王妃流產，希望上演一番「狸貓換太子」的戲碼，但趙學洙作為大反派，壞得很有底線，堅持要用王室血統的人繼承大位，為此不惜與女兒決裂。

不料，女兒先發製人，一杯毒酒要了老父之命。在東亞儒家文化圈，娘家人一直都是后宮在權力鬥爭的重要依賴，因此外戚經常成為重要的政治力量。而這位中殿娘娘卻嫌棄權臣父親礙事，一腳把他踢開，這種泯滅親情的殺伐果斷不禁讓人聯想起《權遊》中的瑟曦。

權力欲極強的父女二人就有罅隙。不料，女兒先發製人，一杯毒酒要了老父之命。這種泯滅親情的殺伐果斷不禁讓人聯想起《權遊》中的瑟曦。（《李屍朝鮮2》劇照截圖）

王妃趙氏的極端人格不僅體現在「弒父」，當她被世子逼宮，她竟然不惜下令釋放出私下豢養的殭屍，將殭屍之亂引到宮廷之中，並且還放出「若我無法擁有，其他人也不能擁有」的狠話。最終，含笑中被殭屍包圍，走向自我毀滅。

再次，用大尺度的視聽刺激來推進敘事。在劇中，斷頭掉腳、生吞活剝的刺激性畫面無處不在，一方面這是殭屍片固定的類型元素，另一方面也有力刻劃了人物。

在第二季中，出現了三位用血肉之軀「鎖門」的畫面，一位是安炫的家臣掩護大部隊撤走，一位是安炫堅定要面見國王被火槍掃射，一位是朝臣將殭屍擋在宮門之外。其中第一位家臣死得相當壯烈，讓人聯想起「田橫五百士」的典故。

在第二季中，出現了三位用血肉之軀“鎖門”的畫面。（《李屍朝鮮2》劇照截圖）

而安炫長於謀略，甚至不惜用自己的屍體來扳倒權臣趙學洙。這種到死還在算計的智謀，讓人聯想起戰國時期楚國變法的悲情人物——吳起。而當安炫屍變之後，也為我們上演了一番古典小說裡經常出現的對白：「老賊，我當生擒汝，食汝肉。」

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在第二季中，補全了三段前史。

第一是趙氏父女在權力鬥爭中的分歧，最關鍵是，女兒「狸貓換太子」的戲碼一直瞞着這位自大的權臣。

第二，世子護衛武英——這個看起來是一個“桑丘式”的忠僕竟然是趙氏家族安插在世子身邊的間諜。

第三，是安炫3年前「500人打敗3萬倭寇」的真相——原來是在趙學洙的建議下屠村，並製成了「生化武器」。

補全了前兩季的劇情，你會發現殭屍元素在《李屍朝鮮》這部韓國古裝劇中的作用十分有趣。起初是為了對付倭寇的「生化武器」，接着成為權臣控制國王的工具，再後來擴散成為一場影響李氏朝鮮國運的全國性災難。讓我們先來看一下裴斗娜飾演的醫女在7年間對於這場疫情的研究。

瘟疫是生死草讓死人復活而引起的傳染病，生死草上的蟲卵能夠控制天谷，世人死而復生，因此復活的人會失去理智，感受不到痛苦，只貪求活人的血與肉。若被死而復生的人咬到，蟲子雖會進入體內，但人不會變成怪物，只是身體會變得冰冷，病榻纏綿，最後死亡。此病症最開始傳染的地方，是在東萊持律軒，人們將被病患咬到的致死的屍體加熱並食用，而後出現痙攣並死亡，變成怪物。 從此時起，被怪物咬到之人，也會變成怪物。然而並非所有被咬到的人都會變成怪物。即使被病患咬到，只要在死前入水，無法進入天谷的蟲就會鑽出體外，進而擺脫瘟疫。另外，天谷尚未發育完全的新生兒，即使遭病患啃咬，也不會染病。此蟲喜好寒氣，在炎熱的春夏季不會發病，在秋季和初冬出太陽期間，也不會發病，在一年中最冷的冬至到立春，不分晝夜，全都會甦醒。然而還有一些問題尚未理清，此蟲分明喜好寒氣，但其經過加熱後卻更加活躍，並開始傳染。生死草，藏有更大的秘密。

裴斗娜飾演的醫女在7年中對於這場疫情的研究。（《李屍朝鮮2》劇照截圖）

作為一部Netflix原創的韓劇，《李屍朝鮮》嘗試對東西方熟悉的視聽類型元素進行融合。如果說殭屍元素是西方人熟悉的類型，那麼歷史權謀就是東方人的類型舒適區。

在《李屍朝鮮2》結尾，7年後，「躺贏」的小國王提出要看7年前的史稿，了解那場宮廷動亂的始末。這個設計就十分東方，只有在東亞儒家文化圈，史書才具有這樣重要的地位。

事實上，用殭屍片來改造歷史戲，韓國人2018年就在電影《猖獗》中進行了嘗試。在片中，張東健飾演的權臣利用殭屍之亂實現奪權。《猖獗》的戲劇高潮也在於殭屍襲擾朝鮮宮廷，這和《李屍朝鮮2》的部分故事線重合。

7年後，“躺贏”的小國王提出要看7年前的史稿，了解那場宮廷動亂的始末。這個設計就十分東方，只有在東亞儒家文化圈，史書才具有這樣重要的地位。（《李屍朝鮮2》劇照截圖）

乍一看，《李屍朝鮮》這樣的奇幻劇沒有具體的歷史背景。但韓國編劇真是煞費苦心，有網友憑藉劇中尚州城外壽望村戰績碑上「丙寅年」和倭寇的線索，將正劇時間線中的三年前安炫大敗倭寇之戰確定為1626年，而正劇時間則是1629年。

而第三季的故事又發生在7年後，也就是1636年，那就是朝鮮歷史上有名的「丙子胡亂」——女真對朝鮮的征服。

當「火槍手」在轉述醫女對於瘟疫研究成果時，我以為這是相對於阿西莫夫「機器人三定律」的「生化人N定律」，不料7年的研究收在了「生死草還藏有更大的秘密」。

結尾提示生死草來源於中國境內的鴨綠江附近，而這是女真人的勢力範圍。大結局亮相的全智賢，很可能是下一集的大boss——女真人。據此推演，東北亞地緣政治的廣闊圖景即將在《李屍朝鮮3》中得到展現。

大結局亮相的全智賢，很可能是下一集的大boss——女真人。（《李屍朝鮮2》劇照）

也就是說，《李屍朝鮮》在殭屍片的外衣下，只不過把「以少勝多」的《鳴梁》、父子君臣猜忌的《思悼》、「間於齊楚．的民族悲情《南漢山城》…這些經典韓式歷史片的情節又拍了一遍？

如果從時代背景來看，新冠疫情期間又火起來的《大明劫》（崇禎15年，即1642年）和《李屍朝鮮3》的時代背景只相差6年，幾乎是同期的。並且《大明劫》講的也是一場瘟疫與國運的故事，兩者有一定的互文關係。

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