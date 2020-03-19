內地權威數據機構公布2019各類劇集最佳演員　男性出鏡率遠超女性

日前，國內權威數據機構德塔文數據中心公布了「2019各類型景氣口碑綜合表現最佳演員」榜單，根據古偶（古裝偶像）、都市、年代、懸疑、青春、軍旅等不同類型的影視劇劃分男、女演員。

根據德塔文數據統計，2019年首播新劇的主要出鏡藝人約2500人，無論在哪個年齡階段，男演員的數量都遠超女演員，由分布表格來看，越年長的演員，性別、機會差異越大，90後與童星的這些差異最為平衡。

由圖中看出，年紀越大的女演員，市場越小。（德塔文影視觀察）

有別於以往流量佔據榜單的現象，今次上榜的演員中也不乏一些實力演技派，譬如都市類型中表現最佳男女演員分別是張嘉譯、姚晨；年代劇最佳男演員是陳寶國；懸疑類型最佳男演員雷佳音，以及軍旅表現最佳女演員秦海璐。

2019年各類型景氣口碑綜合表現最佳男女演員。（德塔文影視觀察）

蘇明玉去年參演的都市劇集《都挺好》大受歡迎，更成為城中熱話。（微博@姚晨）

另外，在都市劇演員TOP20中，演技飽受爭議的Angelababy也有上榜，位列12，令人意外的是，向來演技備受肯定的金馬影后周冬雨，無論景氣同口碑都輸Angelababy，甚至是20位演員中最低的一位。

金馬影后周冬雨去年的電視作品似乎表現不是很好。（德塔文影視觀察）

古偶劇中，趙麗穎近年來一直是這類型最具號召力的女演員，去年她與馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》口碑收視雙收，正在拍攝中的《有翡》的備受觀眾期待。

而肖戰憑藉與王一博主演的《陳情令》爆紅，即使因粉絲的過錯遭到全民抵制，但他在這類劇集的影響力還將持續一段時間。

趙麗穎可謂是古裝劇女王，無論播出定未播的劇集人氣都非常高。（微博@趙麗穎工作室）

肖戰因粉絲的過激行為遭到網友抵制，但不得不講，他主演的《陳情令》影響力很大。（微博@肖戰工作室）

值得一提的是懸疑類型，通常這類與刑偵抑或冒險題材，大多都是男演員主場，TOP20中，只有兩位女演員。雷佳音憑藉去年大熱的古裝懸疑題材《長安十二時辰》成為這類表現最佳的男演員，而辛芷蕾在《怒晴湘西》中的演出贏得良好口碑，是表現最佳的女演員。

辛芷蕾的演技備受認可。（微博@辛芷蕾工作室）

懸疑類題材中，只有王紫璇與辛芷蕾兩位女演員排在前20中，但辛芷蕾的口碑高過王紫璇。（德塔文影視觀察）

另外，青春類型在2019年表現還是由流量佔據，楊洋的《全職高手》、鄭爽的《青春鬥》在播出時引起很大迴響，憑藉自身熱度打敗不少憑藉青春劇出道的新人演員。