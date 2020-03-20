【法證先鋒IV．劇透】張曦雯終出場　空姐look相當殺食

《法證先鋒IV》第二十五集劇透。

上回講到，引水道發現的女屍查證後，為十五歲中學生許穎芝（陳芸萱倩），其母許太（楊玉梅飾）得悉女兒死訊後，當場崩潰。警方從許太口中，得知游泳教練顧永健（曾偉權飾）有機會是穎芝生前最後接觸過的人，然永健表示案發當日練習結束後，再沒見過穎芝。另外，穎芝學校校長（麥玲玲飾）提及穎芝的異樣，高安（黃浩然飾）懷疑穎芝可能患有「性侵害創傷症」，家希（李施嬅飾）更指穎芝雖死於溺水，卻非當場溺斃…法證從穎芝身上殘留的魚塘水成份，找到非法排放魚塘水的司機，並有所發現。高靖（朱晨麗飾）追逐疑犯時，得到網紅Michael Ma（張頴康飾）相助，化險為夷。另外，家希從穎芝抽取肺水腫的水樣本交給法證化驗，結果令案情出現意想不到的發展…高靖與Michael合力追捕的片段在網上瘋傳，更被封為「最勇CP」。湛霆（鄭俊弘飾）打算為自己舉辦生日會，卻被高安、輝煌（譚俊彥飾）揭穿別有用心…

麥玲玲係受害人嘅校長。（《法證先鋒IV》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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眾人熱烈替湛霆慶祝生日，高靖更邀請了Michael出席。席間湛霆有感焦點都落在Michael身上，心中不是味兒。甜品店因加租面臨經營危機，金碧（袁潔儀飾）竟然遷怒輝煌，慧明不忍輝煌默默承受，輝煌終向慧明坦言想法。Michael迎接妹妹Emma（張曦雯飾）回港，二人感情甚篤。Emma遭婦女界名媛袁李惠珠懷疑是第三者，更被當眾羞辱。袁太又因不滿心理學家藍嘉美（陳敏之飾）對自己與丈夫的感情分析，大鬧直播現場，卻被嘉美以理擊退。未幾，袁太與丈夫袁生竟被發現身中利刃，橫屍郊外車廂中。高安、家希和輝煌發現兇手行兇後，將袁生、袁太互換位置，且刻意毀袁太容顏，認為兇手有某種執著。高安從徐意處得悉高善消息，對方更主動聯絡高安。高安滿懷期盼赴約時，竟見輝煌率眾抵至，緝拿袁氏夫婦被殺案的疑犯Emma。

張曦雯出場，空姐look。（《法證先鋒IV》截圖）

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