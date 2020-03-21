盤點TVB五大經典穿越劇！《情逆三世緣》狂穿越都不敵《尋秦記》

點解穿越劇咁受歡迎？或者可以離開忙碌、平俗嘅現實，去到另一個時空，見識唔同嘅人事物，本身就係一件好吸引嘅事！之所以咁講，係因為穿越劇一直以嚟喺香港都好受歡迎，好多舊劇集都上咗神枱，令人記憶猶新。今日就等DailyView用網路大數劇話你知，新舊各五大廣受網民熱議嘅穿越劇喇！

相信忠實粉絲都一定記得古天樂於劇中的時裝打扮。（《尋秦記》劇照）

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《回到三國》靠無厘頭成功彈起？即睇數據分析TVB五大經典穿越劇！（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月16日至2020年03月15日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『熱門穿越劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

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