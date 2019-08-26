【使徒行者2．影評】張家輝古天樂hehe味極濃！以為睇緊同志電影

今年真是續集電影大爆發，先有《追龍2》，再有《掃毒2》，現在又有《使徒行者2諜影行動》。巧合的是這些電影都跟第一集已經沒啥關係，只是借用同一個名字（比較好賣好宣傳），但不論在劇情上或是動作場面上，又都比第一集好看。

我想了半天這該如何比喻，或許這些片子跟第一集的關係，就像是同父異母的兄弟。冠了同一個老爸的姓，學校同學會喊他「某某的弟弟」，但兄弟倆基本上一點也不熟（甚麼不倫不類的...）。好，重點是「使徒行者2諜影行動」啦！

第一集《使徒行者》還有佘詩曼跟許紹雄，延續了從港劇IP而來的基因，但到了《使徒行者2諜影行動》，已經完全是另外一個全新的故事，跟最原始的IP沒有半毛錢關係。影片的企圖心很旺盛，格局也拉得很高，用最簡單的臥底警察套路，疊加上綁架兒童、人口販賣的嚴肅議題，確實達到了一定的感官刺激效果。

首集《使徒行者》延續了劇集版IP而來的基因。（《使徒行者》劇照）

最讓我印象深刻的，卻是影片一開始的出品方logo大battle。我算了一下，至少花了好幾分鐘才播放完畢，數量之多到誇張，可能是近年僅見。這或許可能也可以解釋，為甚麼一部超級香港味的電影當中，硬是塞進了格格不入的大陸演員黃志忠。不要誤會，黃志忠是非常優秀的硬底子演技派。我喜歡他在電視劇《人間正道是滄桑》的表現，但可惜他不適合這部電影。



合拍片已經發展這麼多年了，但香港演員與大陸演員之間應該如何協調應用，仍然是對於導演功力的一項大考驗。也有成功範例，但更多的時候，還是一眼就能看穿，只是大家都不明說的尷尬。某種程度上這也反映了港陸兩地之間需要磨合卻又難以磨合的現實，顯然雙方都還需要更多時間、技巧，以及耐心。

內地實行派演員黃志忠在電影中顯得格格不入。（《使徒行者2：諜影行動》劇照）

回到故事本身，我根本覺得這是一個用動作片包裝的愛情片（簡稱愛情動作片？）。從一開始就是張家輝與古天樂彼此試探（其實用「挑逗」二字可能更傳神），接下來一個半小時兩人不停相愛相殺，互相為對方擋刀、擋子彈，卻又不停懷疑、背叛......。



到最後張家輝受重傷倒在古天樂懷，滿身是血，淚眼汪汪看着他，說出：「這麼多年來......」我內心就想幫他接下去：「你有沒有愛過我？有沒有想過我？你說！」然後古天樂會說：「你不在我身邊的每一秒，我都愛你，都想你！」然後兩人就接吻......但以上的情節都沒有發生好嗎。請冷靜。

張家輝、古天樂在戲中「基情四射」。（《使徒行者2：諜影行動》劇照）

+ 7 + 6 + 5

然後吳鎮宇就是兩人的第三者啊，他張家輝也愛，古天樂也愛，要他捨棄哪一個都辦不到，但他又要親手把兩人送作堆之後拆散，這種情節實在好虐（大誤）。另外還有一位，你不說我都認不出來的馬德鐘。儘管他的身形高大如昨，但我實在好想問問馬生：你的臉怎麼了？好好一個帥哥怎麼變成松重豐？！



講完愛情（咦），片中另一個重要的元素是動作。錢家班的動作設計真不是蓋的，一開場就撞翻中環，隨後就是數不清的爆炸、槍戰，至少有五到六個長時間大場面，而且一場比一場緊張刺激、超乎想像。連直升機都出動，從中環打到緬甸，再從緬甸打到西班牙，相當過癮。尾聲結合奔牛節與飛車槍戰的設計相當精彩有創意，不但飛車撞破城牆，凌空跌落山谷，甚至連牛本人都用上了。你看過哪部動作片用牛來當殺手的？厲害吧。

《使徒行者2：諜影行動》從中環打到緬甸，再從緬甸打到西班牙。（《使徒行者2：諜影行動》劇照）

最後忍不住說一下，當張家輝跟古天樂在西班牙街頭飛車追逐時，我腦中不由自主地想起了30多年前的《快餐車》，總覺得，施維雅下一秒就要甩着長髮從對街走來，mobi滿頭捲髮一身汗跟在後面，成龍跟元彪踩着滑板手上端着餐盤......。那些只能留在回憶裏的老好時光啊。

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