【掃毒2】劉德華患創傷後遺症！同馬合照都怕　點走出墜馬陰霾？

劉德華火了快40年了。他唱演雙棲，粉絲橫跨三代人，1999年《人民日報》評選「建國以來影響力最大的100位華人」，劉德華是娛樂圈唯一入圍的明星。去年年底，他在紅磡體育館開演唱會，一開就是20場，開票1天票即售罄。

你沒有經歷過那個年代，根本不知道當時的劉德華有多紅！

經歷過那個年代的人，都詫異「劉天王」的紅，竟然如此長青！他出身貧民窟，送過快遞，做過洗頭小哥，22歲因為電視劇《神雕俠侶》一舉成名，40歲才第一次拿到金像獎影帝。他在業內以勤奮着稱，出道以來平均每年拍片4.6部，出唱片5張，唱新歌33首，填詞6.7首，辦演唱會13.3場，獲獎16.6個……出道38年，他沒有任何緋聞，也幾乎沒有負面新聞。

40歲後，他逆襲為投資金手，轉戰幕後任電影監製的同時，他也不放棄演員的前台工作。新片《掃毒2：天地對決》，是一部經典香港警匪片，他自己出演，自己參與監製。

自述：劉德華／撰文：倪楚嬌

劉德華現身採訪現場。（一条）

與劉天王面對面

劉德華快60歲了。這次為了宣傳新電影《掃毒2：天地對決》，他6天內跑了5個城市，接受了20多家媒體的專訪。上海是最後一站，但他依然毫無疲態。劉德華是笑着走進採訪室的，咧着嘴揮手，邊走邊微微鞠躬。他不高，穿休閒西裝，因為常年食素身材保持得很好，腳踝一如既往地露在外面。從進場、入座、到回答第一個問題，不超過30秒。

在沉寂了近2年後，劉德華回來了。2017年，他在泰國拍廣告時墜馬，傷到了脊椎和盆骨，住院51天。他曾一度懷疑自己再也站不起來，甚至考慮起參加殘奧會的時候，該報甚麼項目。如果不是《掃毒2》，他可能會沉寂更久。

《掃毒2》片段

故事發生在香港，劉德華飾演的角色余順天，原本是一個黑幫，後來改邪歸正成了一個上市公司的老闆和慈善家。他的父親因吸食毒品去世，後又目睹自己的親生兒子因毒品墜樓身亡。他決定以毒攻毒，不惜雇兇殺毒販，甚至懸賞1個億追殺香港最大的毒販。余順天的對手是古天樂飾演的地藏，香港最大的毒販。

「我以為離馬很近，結果是這樣。」（一条）

2017年墜馬後，劉德華患上了創傷後遺症，開始害怕原本從不怕的事。怕馬、怕開車、怕吊鋼絲，甚麼都怕。偏偏《掃毒2》是一部經典警匪片，裏面有不少動作戲。電影裏有一段戲，劉德華（飾演的角色）的馬得了冠軍，他要牽着馬拍照：「拍的時候，我以為我很靠近它了，後來出來的那個鏡頭，我還是離得很遠。我‘老婆’林嘉欣是靠得很近的。」

還有一場在天台追兒子的戲。兒子墜樓死了，劉德華要從天台往下看：「天台很高，又下着雨，我就擔心一滑會摔下去。就讓導演在後面綁着我，一定要綁緊一點。」

《掃毒2》片段

最後的那場和古天樂的大決戰，兩人在地鐵站裏飆車、火拼，甚至和地鐵相撞：「撞車的那下，不好意思，我是用了替身。」劉德華說着，將原本面向我的身體轉向攝影機，舉起手對着鏡頭致歉：「我當然知道替身也是人，但是這個我真的怕。看到替身在演的時候，心裏還是緊張。」

這部電影共投資2.2億港幣，聚集了劉德華、古天樂、林家棟、鄭則仕四位金像獎影帝、金馬影后林嘉欣和無線五虎將之一的苗僑偉。導演邱禮濤則是香港著名的三級片導演，代表作有《八仙飯店之人肉叉燒包》和《伊波拉病毒》。《掃毒2》截至7月19日上映15天，內地票房10億。

年輕時的劉德華。（《寶芝林》劇照）

熬出來的天王巨星

1961年，劉德華出生在香港一個叫大埔的農村。據他回憶，那時的自己是個有錢人。家裏有孔雀，有超過200隻豬，數不盡的鴿子，還有很多地。但劉德華6歲那年，父親將他帶到城市見見世面。這個「不安分」的舉動惹惱了祖父，分家產的時候便沒了劉德華父親的那份。

從那時起，劉德華開始住在九龍鑽石山木屋區，住在那兒的大多是窮人。每天和姐弟一起幫助家裏打理賣稀飯的生意，踏入社會的第一份工作是做美容院的洗頭小弟。

一直到1981年，20歲的劉德華考進了第10期無線電視藝員訓練班。一年後簽了無線電視台。1982年的一部《獵鷹》，讓大家開始認識劉德華，1983年的《神雕俠侶》讓劉德華爆紅，與黃日華、梁朝偉、苗僑偉、湯鎮業組成「無線五虎將」。這一紅就是37年。

劉德華站在船頭。（《愛情命運號》劇照）

八、九十年代拍戲，因為後期技術沒有那麼過硬，不管你是甚麼咖位，危險動作是免不了的。邱禮濤說起拍《愛情命運號》的驚險時還心有餘悸：「有一次在加勒比海拍戲，劉德華站在船頭，前面甚麼東西都沒有（護欄也沒有），沒有吊鋼絲，沒有安全措施。船速有幾十海里，如果一個不小心掉下去，真的找不到。」

劉德華是熬出來的。1983年，劉德華憑《投奔怒海》提名金像獎最佳新人獎，但輸給了同劇組的另一位新人馬斯晨。1989年，憑《旺角卡門》提名金像獎最佳男主角，輸給了洪金寶。1992年，輸給曾志偉，1996年，輸給了喬宏。一直到2000年，劉德華才憑藉《暗戰》第一次拿到影帝。那時他40歲，距離出道已經將近20年。

《天若有情》絕對是劉德華早期從影的代表作之一。（《天若有情》劇照）

+ 4 + 3 + 2

在劉德華心裏，好演員分為兩種：好人型和天才型。而他屬於前者，梁朝偉和周潤發屬於後者。他解釋說「好人」指的是能接受意見的人，這樣的人每樣事情都能做得好：「大家覺得我天生就帥，但沒人覺得我天生會演戲。我是慢慢告訴你，我會，我努力，讓你慢慢接受我。」

如果不是因為劉德華的努力和高產，一個明星能保持熱度40年不退，在流量時代是不可想像的。2015年劉德華上《魯豫有約》的時候，節目組曾做過統計。出道至今，劉德華髮過150多張唱片，開過400多場演唱會，唱過1000多首歌，參與演出的電影超過140部，獲得獎項超過500個。平均每年拍片4.6部，出唱片5張，每年唱33首新歌，每年填詞6.7首，每年辦13.3場演唱會，每年獲獎16.6個……

年輕時的劉德華。（《老洞》劇照）

從劉天王到劉老闆

除了演員、歌手、作詞人、製片人之外，劉德華還有一個身份——電影投資人。1991年，劉德華30歲的時候，開創天幕電影公司，這在當時的香港影視業是一個很大膽的嘗試。只有兩位演員曾這麼幹過，一個是李連杰，另一個就是劉德華。

投資的第一部影片《91神雕俠侶》是一部新派武俠動作片，融入了日本漫畫的風格。在香港收穫2000萬票房，轟動一時。一舉收穫了金像獎2個獎項、3個提名，金馬獎4個提名，這讓劉德華嘗到了甜頭。劉德華在一次採訪中說：「當時做是盲目的自信，覺得自己可以，但其實不行。」很快，不懂得做老闆的劉德華遭遇了人生最大的一次投資危機。

劉德華第一部投資的電影是《91神雕俠侶》。（《91神雕俠侶》劇照）

+ 4 + 3 + 2

1992年的《戰神傳說》，請來洪金寶做導演，戲裏的每一個角色都找了最大的大腕：梅豔芳、張曼玉、劉德華、鍾鎮濤……一共投資6000多萬，但只收回了3000多萬票房。

劉德華在一次採訪中說：「以為1+1=2的，問題出在所有人看到你這樣做（請大腕）的時候，（會認為你）是一種不夠信心的行為。」此後，劉德華又連續投資幾部大製作的商業電影，但票房慘淡，虧損額高達4500萬港幣。1995年公司開不下去了。

為了還債，劉德華瘋狂演起了電影：「從1996年開始就亂拍，就是因為我虧本，成就了劉德華100多部的電影。不過那個時候我是拿月薪的，我不是（拿）一部一部電影的（片酬）。那個時候已經和銀行貸款，每個月一定要還多少錢，（拿月薪比較穩）。」

年輕時的劉德華。（《家在香港》劇照）

劉德華用了4年時間去還錢，1999年還清。2000年重來的時候，他轉變了方向，開始聚焦中低成本、新導演的電影，以小博大，再也沒有虧過錢。2005年，他投給《瘋狂的石頭》300萬，卻拿下2000多萬票房，這成為內地小成本電影大行其道的開端。2011年，劉德華1200萬投拍《桃姐》，僅憑版權銷售就在歐美市場上收回了成本，內地及香港票房總計超過3億。可以說，賺錢、扶持新人兩不誤。

劉德華豪花1200萬投拍《桃姐》。（《桃姐》劇照）

+ 4 + 3 + 2

自己監製，自己主演，是他這十幾年來比較鍾愛的模式。身為監製，劉德華需要掌控所有的預算，要對影片的成本、收益、最終效果有一個整體的把握。早在2002年的《無間道》，劉德華便是主演和監製之一。最後一場天台戲，根據原本的設計，劉德華和梁朝偉需要打上一架。用結尾精彩的動作戲吸引票房，這是一貫的做法。劉德華覺得兩人走到現在這個地步，無論如何不該打了。他就和梁朝偉和導演聊，結果大家都覺得不該打。

身為監製，劉德華是需要對投資人負責的。為了打消投資人賠錢的顧慮，劉德華說：「如果虧的話，就先虧我片酬。」這才有了梁朝偉拿槍指着劉德華，兩人無聲地對峙着，這最經典的一幕。

這場天台戲絕對是《無間道》最經典的場面。（《無間道》劇照）

+ 5 + 4 + 3

《無間道》系列在新世紀翻出了香港黑幫片的又一個高峰，然而，十幾年過後，經典港式警匪片這一類型在市場上已不復當年之風光，固守着份額，卻很難再引起轟動效應。《掃毒2》，劉德華既是監製，又是演員，他很在意票房，但並不在個人得失的層面，他反而擔心自己的失敗，會抹殺這一類型的電影：「連劉德華去演這種都不賣，那以後都沒有人拍了。」

《掃毒2》，劉德華既是監製，又是演員。（《掃毒2天地對決》劇照）

+ 21 + 20 + 19

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