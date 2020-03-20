【一起出發吧】賭王孻女何超欣首現內地綜藝　清秀容貌出鏡撐哥哥

內地親子真人騷節目《一起出發吧》（前名：《爸爸去哪兒》）被安排在海外平台播出，依舊大受歡迎引起許多話題。在最近幾期節目中，一班星爸（陳小春﹑耿樂﹑楊爍﹑包貝爾﹑何猷君（實習哥哥））就同萌娃來到湖南永洲江華瑤族自治縣體驗生活。

除了他們之外，節目組還非常用心地邀請了萌娃的媽媽們，秘密地在另一間房屋中觀察星爸與萌娃的互動。其中何猷君的妹妹何超欣亦難得現身，雖然戴着牙套但仍然掩蓋不了她的美貌，更因為說話不清晰的關係被哥哥何猷君嘲笑添。

何猷君同何超欣兄妹感情一直好好的。（momomarioho@IG）

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正正因為當時所有星爸們都要接受一個任務就是下廚煮飯，而何猷君就煮「可樂雞翼」，但他似乎有甚少下廚的關係，面對著這道菜式竟無從下手，而在另一間房屋觀眾著的何超欣就看不下去，於是就隔空教導哥哥煮可樂雞翼：「你先不用切，你直接煎了就好了，你下油煎你就下油。你下油油熱了你就把雞翅扔進去煎，煎完然後你就加醬油加可樂，加點糖加點水，然後燜着就好了。」或許是戴着牙套的關係，當她講完煮可樂雞翼的步驟之後，何猷君似乎仍是一頭霧水聽不明白她的普通話，更隔空對着妹妹叫喊：「說人話」非常好笑。

何超欣難得上綜藝節目。（影片截圖）

何超欣雖然戴着牙套，但顏值仍然高企。（影片截圖）

而身穿黑色t-shirt搭配牛仔褲的何超欣之後就動身走去哥哥的住處觀看，一見到哥哥就率先來個大擁抱，兩兄妹就來個閒話家常。她透過節目而知道楊爍在教導兒子楊雨辰時非常嚴厲，這一點令她似乎都感到害怕：「罵得挺慘。」而何猷君眼見這一幕就勾起他的童年回憶，事關小時候他都是會好惡地責罵何超欣：「我覺得很對啊！對小孩嚴格是很好的，我對你也嚴格啊，畢竟我跟你一起長大的，對你嚴厲一點點很正常，小時候我不對你嚴厲，你說還有誰對你嚴厲。」

當時拍攝節目時何超欣只有19歲，雖然是戴着牙套關係下巴位置比較突出，但總體而言五官仍然出眾。水汪汪大眼睛﹑挺拔的鼻子加上白晢肌膚，絕對是一位清秀佳人，據指她的身高有168CM，不少網友都稱讚她有如此高瘦身材。

何猷君似乎聽不明白妹妹的普通話。（影片截圖）

何超欣除了顏值高企之外，她更是學霸一名，留學英國的她讀中學時在GCSE（中等教育普通證書）中考獲9個A*畢業，更被世界名校之一的英國劍橋大學取錄。不過她最後就選擇跟隨哥哥何猷君的步伐就讀美國的麻省理工學院，絕對是美貌與智慧並重。

何超欣2017年獲邀出席巴黎名媛舞會。（巴黎名媛舞會微博圖片）