【青春有你2】吳亦凡緋聞舊愛秦牛正威獨白惹爭議　網友吐槽抽水

內地女團選秀節目《青春有你2》自上周開播以來話題不斷，譬如練習生樣貌沒有辨識度，富二代虞書欣誇張造作，還有人唱歌五音不全等。而曾同吳亦凡傳緋聞的秦牛正威於日前正式登台，表現飽受爭議。

秦牛正威與另一位練習生楊宇彤搭檔演唱袁婭維的《旅行中忘記》，唱功較對方稍顯弱勢，在中途更出現一段獨白，將原本的歌詞「我很好，也很努力，學著沒有你，開始很難，但終於可以。那時候，真的很美麗，它真美，所以惋惜」，最後還加了一句「藏在心底，don't forget me」。以唱歌加獨白的方式表現，在選秀舞台上比較少見，通常大家都會選擇一些能夠展現唱功或者帶動現場氣氛的歌曲，對於秦牛正威的表演，Ella評價她音準不穩，以及有些破音，Lisa則叫她展示其他才藝，秦牛正威便即場表演了一段可愛又簡單的舞蹈，但並未得到導師們的認可，最終她被分到D班，即倒數第二等級。

秦牛正威的舞蹈非常簡單，但動作不夠清晰，未能打動導師。（視頻截圖）

對此，網友紛紛評價到：「實力真的不行」、「自己不擅長唱歌跳舞你來幹嘛」、「她的詩朗誦就差一句致吳亦凡了」等等，認為她不具備做idol的條件。

秦牛正威在選秀舞台上穿插獨白，引起網友熱議，但無論唱歌定跳舞，實力都太一般。（視頻截圖）

不過，秦牛正威非常謙虛，她在訪問中表示，因為知道自己能力有限，尤其舞蹈是短板，肢體比較硬，基本功也比較欠缺：「但是我覺得這是一個態度問題，因為這是一個唱跳的舞台，所以還是希望自己能夠把這個個人技藝讓老師們看到。」因此明知跳舞會減分，秦牛正威依然堅持展示。

秦牛正威自認跳舞差。（視頻截圖）

去年8月尾，有內地媒體曝光了吳亦凡與一名女子在停車場十指緊扣的照片，被網友起底後，秦牛正威廣為人知，更多次登上熱搜。在緋聞曝光後的第二日，她在微博澄清與吳亦凡的戀情：「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事。」

除此之外，早在一月時，有網友影到秦牛正威參與《青春有你2》節目錄製，當時還向其求證，但她否認了這個消息，結果最後自打嘴巴。還有網友指她在面試過程中自我介紹時稱自己沒有任何準備，但自帶超大話題流量，令眾人感到驚訝。

網友們原本以為秦牛正威實力非凡，但看到她的舞台表現力之後，也實在忍不住吐槽。