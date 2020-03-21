周杰倫御用化妝師　被女星誤當同志常意外享眼福：真的沒入錯行！

「周董」周杰倫的好友兼御用化妝師「杜哥」杜國璋，日前作客台灣電台POP Radio《幕前幕後偷偷看》，與主持人toto暢談工作趣事。他與周董的合作不只化妝，還包括《聽爸爸的話》、《一點點》的MV導演與戲劇演出。雖然曾被周董質疑：「你真的會嗎？」但他還是勇於嘗試，表示：「機會就像行李箱，提了就往前走。」

杜哥從雜誌造型入行，合作的藝人不計其數，他認為藝人最重要是「和別人有差異性」，講白就是本身要有特色。談到過往與圈內藝人的合作，最值得玩味的「當然有周杰倫和S.H.E」，他與S.H.E.從出道就合作逾10多年，因為一次要三個人，杜哥妙喻「與S.H.E.合作像是在做批發，周杰倫像是零售」。但最讓他感動的莫過於是「杰倫到現在還在用我」，他也在節目中向周董喊話，「很心疼他，盼他能別太累，不需要事必躬親。」

杜國璋（後）與周杰倫私交甚篤，最近有份參與周董的Netflix節目《周遊記》（IG@makeup_ado）

節目上，杜哥也談到過去曾與某位女藝人合作，對方在換裝時很自然地就直接拉上布廉，還欽點他幫忙拉上衣服拉鍊。後來才發現對方誤以為他是同志，杜哥搞笑稱是意外的福利：「真的沒選錯行」；他也勉勵有心投入彩妝領域的新手，不要只看到留下的人，卻看不到淘汰者，期許年輕人應該在技術外學習待人處事的職場EQ。「幕前幕後偷偷看」完整節目專訪將於22日晚間6時於POP Radio播出。

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