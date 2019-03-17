杜汶澤疑帶女返屋企密會　至靚大馬化妝師真實身份大公開

杜汶澤（阿澤）日前有報道指疑似於3月16日趁老婆田蕊妮離港工作帶長髮女回家中密會。據知，當時坐在阿澤旁副駕座的長髮女被記者發現後，表現得驚惶失措縮，縮頭入車打算避開鏡頭；而阿澤之後又動作多多，由一開始拒絕向記者交代，到後來深宵post相以證清白，再於翌日改口透露「長髮女」是自己拍ViuTV節目《走佬去馬拉》時的化妝師，就連阿田都越洋為阿澤澄清！但到底阿真相是阿澤所說的開pary，還是坊間流傳的「急call」老友為自己解畫呢？或者只有阿澤家中隻貓先知！不過經翻查之後，原來這位長髮女如阿澤所言，真的是一位化妝師，而且還是老闆娘，與阿澤相識超過1年。

《走佬去馬拉》聚會。（Instagram）

化妝師Eeien 與阿澤9年前已結緣？

雖然阿澤深宵Post相、刻意隱瞞又解話、阿田越洋護航，三個行為似乎有點欲蓋彌彰！不過阿澤之後介紹長髮美女身份時，卻絕無半點虛言！事件主角其實叫Eeien，不止是化妝師，而且是化妝生意的老闆娘，有自己的店鋪和網頁，亦如阿澤所說，曾參與《走佬去馬拉》的拍攝，而阿澤與Eeien在facebok亦常有互動。去年阿澤參與ViuTV節目《Good Night Show 全民星戰》（第二季）時，更曾隔空向Eeien獻吻。2010年，Eeien曾經於facebook上載了一張阿澤的相片，當時阿澤已有「讚好」。

所以話阿澤，你不嬲都係咁大膽！（Facebok）

Eeien：沒娛又哪有樂

其實除了阿澤有post相之外，當晚的大隻教練沈浩峰和Eeien亦有上載在阿澤家中所拍的照片，而且均以「變形俠醫（Hulk）」作為串連。雖然Eeien的個人Instagram擁有接近26,000位追蹤者（拍得住藝人），但她對被香港記者發現一事似乎猶有餘悸，寫道：「沒娛又哪有樂 」還標籤了「酸民寫的還真的有點酸」、「不影響工作就好」 、「嚇死寶寶」。

阿澤party相：

Eeien咁靚女，又難怪會俾人誤會嘅：

+ 11 + 10 + 9