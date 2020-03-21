【鬢邊不是海棠紅】豆瓣評分低網友要抵制　于正發火反擊

由黃曉明﹑尹正﹑佘詩曼主演的民國劇《鬢邊不是海棠紅》日前已經開播，該劇是由有內地「金牌監製」之稱的于正擔任製作人，同時他亦是該劇的編劇。沒想到劇集只是剛開播一日就惹怒了于正，事關有人在知名影視評分平台「豆瓣」中給予該劇極低分的批評，令到于正甚為不快火速在微博作出回應。

《鬢邊不是海棠紅》是一部以京劇為中心的劇集。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

據網友貼出的豆瓣《鬢邊不是海棠紅》的畫面可見，該劇的確只有一粒星的推薦，更有人直言要抵制該劇。其實網友們不喜歡該劇的原因並不是與演員有關，只是大家不喜歡耽改劇（Boys'Love，簡稱BL）而已。

當于正從四方八面得知劇集剛開播就引來負評的時候，他就在微博立即作出回應。承認自己曾經好在意豆瓣的評分，不過經過多年的經歷之後，他認為這一些根本就不重要，最重要的是他想傳達中國文化給大家：「首先我本人早已不在意豆瓣的評分，曾經有幾年因為這個評分很難受，但仔細一想，我們做劇的初衷是甚麼？不就是想給觀眾圖一樂，然後在劇中弘揚一下我們的非遺（非物質文化遺產）文化嗎？播了目的就達到了，至於評分啊收視啊都是爭名奪利，多俗氣？反正也是假的，何必那麼在意？」

于正曾經好在乎豆瓣評分。（于正微博圖片）

網友在豆瓣只給予一粒星。（Shreya小樂樂微博圖片）

另外，于正亦向那些惡意針對他的人表示，他們的行動是不會打敗他的：「無論你們用甚麼樣的手段都不能阻止我們前進的步伐，我願我此後所有的劇豆瓣都是1分，只要大家哪怕是關注一點點我們的傳統文化，我們的京劇就够了。」而于正在回應網友的提問時亦回答道，只要在看過劇集的前提下，作出客觀的評論，即使1分他亦都能坦然接受，因為劇集本來就是讓人看讓人評論的。

《鬢邊不是海棠紅》是一部以京戲為主的劇集，更被網友稱為是《霸王別姬》的劇集版。事關該劇找來雙男主演出，主要圍繞商細蕊（尹正飾）﹑程鳳台（黃曉明飾）因戲曲結緣相知﹑相敬﹑並肩前行砥礪抗爭的故事。而佘詩曼就飾演女主角范湘兒是程鳳台的妻子，對丈夫非常好而且全力支持他的事業與理念。

《鬢邊不是海棠紅》更被網友稱為是《霸王別姬》的劇集版。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）