迪麗熱巴傳約滿楊冪換新東家　投靠陳坤周迅發圍？

眾所周知，內地人氣紅星迪麗熱巴是楊冪旗下公司藝人（嘉行傳媒），自2017年參演自家公司投資的劇集《三生三世十里桃花》爆紅之後，迪麗熱巴就火速上位劇接劇拍不停，更成為廣告界的寵兒添。

繼早前網上瘋傳她與嘉行傳媒約滿不續約之後，近來就傳出有不少公司想招攬她到旗下，其中一間就是陳坤與周迅的「東申未來」，不過呼聲最高的則是「華策影視」，事關迪麗熱巴下一部接拍的新劇《長歌行》，據指是由華策影視投資，正因為如此時機點巧合，所以引來大家的懷疑。

迪麗熱巴因為《三生三世十里桃花》而紅遍兩岸三地。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

據網友指出迪麗熱巴同嘉行的合作就快到期，但迪麗熱巴似乎想出外闖不選擇續約，雖然公司高層曾一度出手挽留，可是仍然未能成效，等到合約期滿完成公司手頭上的工作就會正式離開。正因為合約期滿換新東家的消息傳開之後，不少其他娛樂公司就想招攬她到旗下，其中一間就是由陳坤與周迅合開的「東申未來」，不過投靠陳坤一事仍待確認中，但已經引來不少網友非常關注。

事實上，大家都知道陳坤與周迅在內地娛樂圈地位已經高人一等，他們的人脈與資源相信不差，不少網友都認為假若迪麗熱巴真的加盟，相信對她的演藝事業更有幫助。

傳迪麗熱巴會加盟陳坤與周迅的公司。（迪麗熱巴工作室﹑陳坤﹑周迅微博圖片）

除了「東申未來」之外，還傳出迪麗熱巴好大機會轉投「華策影視」，事關她接下的新劇《長歌行》正是指由該公司所投資，這個結合似乎是合理的，所以大家就有這個猜測。事實上，「華策影視」在內地已是知名的娛樂公司，主要經營影視劇﹑藝人經紀、廣告傳媒等工作，旗下藝人包括有胡一天﹑吳倩﹑連凱等，而過去該公司亦投資了不少劇集均迎來高收視，例如《天涯明月刀》﹑《衛子夫》﹑《談判官》﹑《楚喬傳》等，到底迪麗熱巴是否要脫離嘉行，相信只有她才知道。

迪麗熱巴最近不停拍新劇。（迪麗熱巴工作室微博圖片）