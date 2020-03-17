熱依扎誤把生髮水當護膚精華　成枝搽上面：皮膚吃飽飽呢！

作為一個愛貪靚的女生，用任何搽上臉的護膚品或化妝品必定要先看清楚產品說明，一不小心可能皮膚敏感，嚴重則隨時有機會爛面！有「新疆四美」之稱的內地女星熱依扎昨日（16日）在微博大爆自己的烏龍事蹟，全因沒搞清楚樽身上寫的英文字而誤把生髮精華搽在臉上：「記住 ！以後不要看到什麼寫着精華露就往臉上噴！一定要看清楚上面的英文字！一定要！朋友送的 我用完整整一瓶 ！每次面膜前狂噴那種心說：『哇！皮膚吃飽飽呢！』」

熱依扎提醒大家記得用前要看清楚瓶身上英文字。（微博：@熱依扎）

熱依扎自爆自己誤把生髮精華搽在臉上。（微博：@熱依扎）

正當熱依扎打算回購的時候，上網一看才發現自己擺了個大烏龍，竟然將噴頭髮的生髮精華，整整120毫升用光，令她感到幾生氣又無奈。不少網民都相當關心這支生髮精華的成效，留言問她臉上有沒有生毛，有網民更附上一張猩猩的照片，不過熱依扎卻以幽默回道：「我好美！」；亦有網民跪求熱依扎公開該生髮精華的牌子，令熱依扎無奈表示：「你是看到我一臉了還是怎樣？」，有趣留言逗笑不少網民。

不少網民都相當關心這支生髮精華的成效。、（微博：@熱依扎）

熱依扎每次敷面膜都狂噴這瓶生髮精華在臉上。（微博：@熱依扎）