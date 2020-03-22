【三千鴉殺】「AI換臉」演員五官浮在臉上　網友嚇死：好恐怖！

由鄭業成、趙露思等主演的玄幻古裝網劇《三千殺鴉》於日前正式播出，該劇根據十四郎同名小說改編，講述演過熱血公主覃川（趙露思飾）復國，通過改名、練仙法，被神界弟子傅九雲（鄭業成飾）守候千年更捨身成全的愛情故事。

雖然劇集只播出了短短幾日，但卻負評不斷，當中討論最多的，便是「AI換臉」。劇中的青青（張鼎鼎飾）面部扭曲、表情生硬、脖子與面部顏色完全分離，與其他演員拍對手戲時，眼神也完全無交流，似乎大家不在同一個空間內，令觀眾直呼「恐怖！」

不得不講，通過AI換臉後，五官似是浮在面上，特效處理認真敷衍，令觀眾十分出戲。（微博@娛叔）

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其實「青青」並非主要角色，如果不是因為不自然，可能根本不會成為網友關注的焦點，至於為何要這樣做，要從去年講起。

2019年9月，一位名叫劉露的演員在火車站安檢時，她攜帶的易燃易爆噴霧被安檢人員扣留，之後她趁其不備，將噴霧偷偷拿走。事後被發現，劉露與工作人員發聲激烈的爭執，最終因阻礙鐵路公務人員執行公務，擾亂公共場所秩序被鐵路警方行政拘留5日。而劉露所屬公司芒果TV即刻發表解約聲明，她也因為留案記錄被列入「劣跡藝人」名單，因此任何有她身影的劇集，自然都會被「替換」。

被列入「劣跡藝人」名單的劉露，是劇中青青的原扮演者。（微博圖片）

有專業人士指出，劇集在找了另一位演員拍攝後，運用了AI技術，之所以看起來不協調，是因為貼合度不夠，只做到了跟上，做不到徹底、完美的貼合。原本AI技術就非常難，在電視劇領域的應用不算成熟，因此從技術到實現真的可用性，還是有一定差距。

對此，網友們紛紛表示：「真的太詭異，看劇差點沒嚇死」、「我真是看見青青就驚悚」、「我就說這女的臉看起來怪怪的，原來如此」等。

換臉頂替的張鼎鼎是科班出身的演員，但所演作品並不多，對於用自己臉代替原演員，張鼎鼎也很無奈。（微博@張鼎鼎Wendy）