【法證先鋒IV．劇透】李施嬅喊晒口驗屍　邊個死咗令佢咁激動？

《法證先鋒IV》第二十六集劇透。

上回講到，眾人熱烈替湛霆（鄭俊弘飾）慶祝生日，高靖（朱晨麗飾）更邀請了Michael（張頴康飾）出席。席間湛霆有感焦點都落在Michael身上，心中不是味兒。甜品店因加租面臨經營危機，金碧（袁潔儀飾）竟然遷怒輝煌（譚俊彥飾），慧明（陳煒飾）不忍輝煌默默承受，輝煌終向慧明坦言想法。Michael迎接妹妹Emma（張曦雯飾）回港，二人感情甚篤。Emma遭婦女界名媛袁李惠珠（李漫芬飾）懷疑是第三者，更被當眾羞辱。袁太又因不滿心理學家藍嘉美（陳敏之飾）對自己與丈夫的感情分析，大鬧直播現場，卻被嘉美以理擊退。未幾，袁太與丈夫袁生竟被發現身中利刃，橫屍郊外車廂中。高安（黃浩然飾）、家希（李施嬅飾）和輝煌發現兇手行兇後，將袁生、袁太互換位置，且刻意毀袁太容顏，認為兇手有某種執著。高安從徐意（湯洛雯飾）處得悉高善消息，對方更主動聯絡高安。高安滿懷期盼赴約時，竟見輝煌率眾抵至，緝拿袁氏夫婦被殺案的疑犯Emma。

張曦雯出場，空姐look。（《法證先鋒IV》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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高安、高靖得悉Emma可能就是遍尋多年的高善，此刻卻成殺人疑兇，震撼不已。高安從童年往事中，想到替Emma洗脫嫌疑的方法。Emma獲釋後，與高安、高靖相見，然Emma表示已沒有兒時記憶，對二人態度儼如陌生人…見賢（海俊傑飾）認為Emma的失憶源於心理防衛機制，高安建議Emma接受心理治療，Emma欣然答應，Michael卻有所保留。治療期間觸及當年被拐經歷時，Emma狀甚痛苦…袁氏夫婦被殺案，輝煌向曾與袁太起衝突的嘉美（陳敏之飾）問話，嘉美表現合作，更提供一宗十年前三藩市發生的兇案資料，該案死者是嘉美的胞姊嘉宜與其男友，二人的死狀與現場情景，竟與袁氏夫婦被殺案極為相似！嘉美更發現嘉宜一件舊棒球外套竟然不翼而飛…此時隱閉的音響室中，坐著一神秘人，邊聽著音樂邊看著兇案現場照片…

此外，劇集預告還透出了結局篇的劇情，包括家希面對很重要的人死亡，與見賢的告別之吻？輝煌不顧慧明的勸告勇敢救人，結果生死未卜。

邊個死咗令佢咁傷心？（《法證先鋒IV》截圖）

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