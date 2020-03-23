台女星劉真搏鬥死神45日終等不及換心　深情老公曾誓願一命換一命

台灣「國標舞女王」劉真因進行心臟主動脈瓣膜置換手術，在手術中心跳停止。她與死神搏鬥40多天後，最終仍撒手人寰。她2月初裝上葉克膜約2周，之後改裝心室輔助器，卻出現副作用，家屬焦急不已。老公辛龍手邊工作全部暫停，全心全意照顧愛妻。他從一開始不願坦承，到最後懇求外界幫忙集氣，內心煎熬可想而知。

雖然中途一度傳出家屬考慮轉院，但並未獲得證實，劉真的經理人始終相信榮總會全力救治劉真。但劉真狀況未見起色，更出現腦部缺氧等狀況，院方進行開顱手術為她清除腦中血塊。為了與時間賽跑等待換心，榮總評估過多種可能性，在劉真的病房中24小時都有醫護人員緊盯她的狀況，外界加油打氣聲浪更從未停歇，無奈最後仍未盼到奇蹟發生。

劉真與老公辛龍是台灣圈中的「美女與野獸」組合，辛龍當年憑真心擊敗眾多追求者打動劉真：

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劉真搏命45天全紀錄 2月6日 於榮總接受心臟手術，手術中心跳停止，安裝葉克膜救命 2月7日~18日 狀況危急，轉至重症醫學部加護病房 2月19日 劉真昏迷新聞曝光，其丈夫辛龍否認，但吳宗憲坦承辛龍正全力照顧劉真 2月20日 劉真經紀人請大家幫忙集氣；醫界研判等待換心 2月21日 傳出劉媽媽透露劉真已經甦醒，正在靜養 2月24日 吳宗憲透露劉真已經拆除葉克膜，準備裝人工心臟，情況嚴重 2月26日 劉真Facebook更新動態，Po出去年活動影片，粉絲留言為她集氣 2月27日 辛龍首度打破沉默，願用自己生命換劉真的命，請外界為老婆集氣 3月4日 傳出因腦中風而進行開顱手術 3月5日 開顱手術後狀況穩定，此時已經住院28天 3月22日 不敵病魔召喚，享年44歲

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