少女時代太妍31歲生日接父親噩耗　暖心好爸爸曾擔心乖女太早出道

昨天（9日）是少女時代隊長太妍（泰妍）的31歲生日，可是她卻突然接到父親突然去世的通知，消息震驚粉絲圈。太妍原定在昨天發行新歌《Happy》音源及MV，在突然的情況下只好緊急叫停。

根據韓國傳媒報道，太妍父親昨天早上因急性心肌梗塞而去世，在生日正日接到噩耗太妍與其家人，已立即趕到醫院了解。而少女時代所屬公司亦發聲明証實事件，表示葬禮將低調進行。原定太妍會在昨天發行生日紀念新歌，可是計劃也只好急忙宣布延期，而太妍父親去世的消息傳開後，大量粉絲湧入偶像的IG留言安慰及打氣。

太妍正日生日接到父親噩耗，震驚粉絲圈。（IG/@taeyeon_ss）

太妍家人在全州經營眼鏡店，因此與粉絲的關係非常好。（Naver）

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由於太妍家人在全州經營眼鏡店，店內放滿女兒的照片供粉絲打卡外，亦對每位前來朝聖的粉絲非常親切，因此太妍父親突然離世的消息都令粉絲非常震驚。而太妍爸爸於2009年接受的訪問，昨晚再一次成為話題。雖然當時爸爸擔心太妍18歲就出道，可是他卻大讚女兒是早熟的孩子。他亦講到：「我總對太妍說不論與誰相處都要謙虛，學習別人的優點，這樣就培養出她不自滿又懂得照顧別人的個性…」可見他是相當暖心的好爸爸。

太妍原於昨天發布新歌，計劃緊急叫停。（FB/@girlsgeneration）