已故具荷拉家人爭遺產　親母拋夫棄子近20年要求分一半財產

韓國女歌手具荷拉去年11月在家身亡，得年28歲，不少粉絲仍非常不捨偶像的離去。可是具荷拉家人近日則捲入遺產紛爭，早已離開家庭的親母要求獲分一半的遺產，具荷拉的父親及哥哥則反對，斥責拋夫棄子的母親沒有資格。

具荷拉生前演藝事業順利外，對於投資亦非常好有心得，算是韓國演藝圈的小富婆之一。韓國傳媒《Dispatch》報道指，具荷拉家屬近日就遺產分配展開訴訟，根據韓國法律，具荷拉的遺產應由父母各自分得50%，可是由於親父已將其50%遺產轉給哥哥，加上親母在具荷拉9歲時已離家出走，因此對母親的繼承權提出了異議。而具荷拉親母亦已委託了法律代理人，主張自己應該得到50%的遺產。

具荷拉家人近日就遺產分配一事而展開訴訟。（IG/@koohara）

胞兄公開具荷拉生前留下，寫有「想念母親」的字條。（Viu《K1頭條》）

具荷拉胞兄在本月3日正式提出訴訟時講到：「親母離家出走時，荷拉只有9歲，一世都在被拋棄的創傷中渡過。」加上胞兄分享學生時代時，父親為了兩兄妹的撫養費而全國走，二人都是由祖母養大，即使出道後，父親也一直是荷拉的監護人，質疑母親繼承遺產的資格。早前具荷拉哥哥在IG宣布妻子有喜，曾許願希望妹妹能夠投胎來當自己女兒的他，就像夢想成真一樣，再一次抒發對具荷拉的想念。

具荷拉和哥哥由祖母及父親養大，因此彼此感情相當好。（IG/@prism_i）