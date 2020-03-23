屍戰朝鮮｜分析《李屍朝鮮》與原著差異　劇集片頭暗藏漫畫版結局

2011年，韓劇《Signal》（信號）的編劇金銀姬構思了一個發生在朝鮮王朝的活屍故事，它的靈感來自壬辰倭亂（1592-1598）後因戰亂與疾病引發的大規模死亡事件。金銀姬以悲天憫人的角度描繪當時人民困苦的生活，並巧妙地將人吃人的飢荒景象，與虛構的食人活屍彼此重疊。三年後，她將這個名為《神的國度》的故事交由《新暗行御史》的繪者梁慶一改編成漫畫，這也成為日後《屍戰朝鮮》（原譯：《李屍朝鮮》）的原型。

《屍戰朝鮮》成功吸引韓迷以外的劇迷收看。（《屍戰朝鮮》劇照）

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《神的國度》在當時算是試水溫性質的實驗作品，因此它的篇幅只有四集，故事更留下不少隱晦不明的伏筆，但它的劇情結構紮實且完整，漫畫裡的登場人物也已有《屍戰朝鮮》的角色影子。雖然《神的國度》在連載時的反應平平，不過在《屍戰朝鮮》叫好叫座的今日，這部漫畫又重新激起許多觀眾的好奇心。而原作與改編的比較，也帶來不少意想不到的趣味。

原來就是你！似曾相識的角色原型

《神的國度》的主角李紋，是《屍戰朝鮮》的主角李蒼的前身，不過李紋的設定是年幼的王子，與李蒼的青年形象截然不同。李紋與侍衛為逃離政敵追殺而離開王宮，卻在半路遭敵人派出的暗殺集團「一月團」襲擊。孤軍奮戰的侍衛則留下「前往持律軒解開真相」的神秘訊息後慷慨赴義。李紋在走投無路之下，只好雇用嗜錢如命的山賊「在呀」（Jeha）為保鏢，只要對方護送他抵達持律軒，就能獲得豐厚賞金。

《屍戰朝鮮》李蒼的前身是《神的國度》的主角李紋。（漫畫截圖）

化名「在呀」的山賊並非無名小卒。他其實是壬辰倭亂中的某位將領。當他與部下被國王當成用完即丟的棋子等死後，他決定隱姓埋名，冷眼旁觀世間的生死。山賊讓王子理解人民為活命不擇手段的苦衷：王子的勇氣與正直，則令憤世嫉俗的山賊燃起新的希望。山賊是《神的國度》裡最接近武英與永信的角色。舉凡是武英的敦厚性格，或永信出身軍旅，卻對國家徹底失望的憤怒心態，都可以在他的身上找到原型。

在《屍戰朝鮮》裡，植物「生死草」上的寄生蟲卵是引發活屍浩劫的罪魁禍首，但《神的國度》對活屍瘟疫「生死病」的解釋就模糊曖昧許多。直到故事尾聲，瘟疫源頭與散播者身分依然成謎。我們只能從「只要吃下人肉，就與這些怪物無異」與「疫病的起源就是王宮」兩句台詞勉強猜測王室鬥爭與生死病的關係。不過故事中活屍晝伏夜出、攻擊迅速的特徵倒是與《屍戰朝鮮》相符。

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在逃亡的過程中，李紋結識了醫女水晶。她在擔任見習醫女時，診療所因為遲遲未收到醫療物資而派人前往持律軒，卻不慎將生死病帶回診療所，造成大規模感染。水晶成了事件的唯一生還者，並淪為浪跡江湖的密醫。與《屍戰朝鮮》的徐菲相比，水晶的戲份並不多，個性也不如前者鮮明，可看出金銀姬當時仍在摸索這個角色的潛能與可塑性。在她大幅修正與加筆後，水晶的形象才逐漸變成智勇雙全的徐菲。

在水晶的引路下，眾人終於抵達持律軒。李紋調查醫療紀錄後，才發現院長為了阻止生死病擴散，主動前往「瘟疫的源頭」，也就是王宮揭發真相，並將調查資料藏在書庫，等待擁有鑰匙的王子開啟。

劇集版中的醫女徐菲。（《屍戰朝鮮》劇照）

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留守的教授則在疫情失控後，將自己與感染者鎖在持律軒內，以免危害世間。為了替王子爭取時間，山賊與一月團的殺手展開對決，他雖被砍瞎雙眼，卻仍利用聽覺克敵致勝。李紋與水晶從持律軒救出山賊後，三人決定使用手上的資訊進行反攻，以拯救生靈塗炭的朝鮮半島。

《神的國度》殘酷寫實的現代寓言

《神的國度》的最後一幕，與《屍戰朝鮮》的開場有異曲同工之妙。模樣宛如活屍的國王坐在王位上，以混濁的目光盯著面前的院長，這個畫面暗示國王可能是生死病的零號帶原者，也讓漫畫彷彿成了影集的前傳。不過漫畫有著比影集更苦澀的末世味道，某些慘不忍睹的劇情描寫（例如以人肉維生，且最後被一月團殺害後化為活屍的村民女兒）也讓它的標題顯得極為諷刺。

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《神的國度》這四個字，其實更像李紋對未來的期待，且呼應了《屍戰朝鮮》的核心精神：

民以食為天，只要讓人們安居樂業，任何地方都是神之國。

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