睇《李屍朝鮮》第二季前必知的4大線索　「生死草」到底有幾毒？

等超久，《李屍朝鮮》第二季終於上架了！（編按：本劇的中文譯名剛宣布改為《屍戰朝鮮》）相較起瘋狂埋哏、留伏筆的第一季，第二季的重點則是一口氣把從「生死草」到底是什麼、為什麼它會讓死人變成喪屍？等所有的解答一次攤開！不過即便這次不如上一季丟出那麼多謎團為第三季鋪路，但是還是留了一些關於「生死草」仍未結的懸惑，以及讓人最近驚愕就是在《李屍朝鮮》第二季第六集最後登場，沒有任何台詞，僅短短幾秒身影畫面的神祕新角色全智賢，到底對這個故事未來的發展有什麼影響？ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan） ＊下文內容含劇透，請斟酌閱讀

《李屍朝鮮》第二季精彩劇照​▼

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1. 「生死草」到底是什麼？真有其草？

根據《李屍朝鮮》第二季第六集最後，醫女徐菲所整理對「喪屍」還有「生死草」的研究表示：使人變成喪屍的並不是生死草，而是附在生死草上的「寄生蟲」。第一型的喪屍（如朝鮮王以及安炫大監曾經用來擊退倭寇的喪屍大軍）是「將生死草搗碎後（同時連帶附在草上的寄生蟲卵）沾於針上，在印堂穴處插入一分深，一個時辰後（寄生蟲孵化，鑽入『天谷』即大腦）死亡的屍體便會復活」，而被這樣第一型喪屍咬到的人不會再變喪屍，僅僅只是死去。

使人變成喪屍的並不是生死草，而是附在生死草上的「寄生蟲」（《李屍朝鮮》第二季劇照）

《李屍朝鮮》最大的問題是在第一季第一集因為飢荒的關係，人們誤食了被第一型喪屍咬死的人肉，而形成了第二型喪屍，被第二型喪屍咬到的人也會變成相同的第二型喪屍。因為喪屍是人腦受到寄生蟲控制而成的，沒有智慧、只能擁有最本能的「進食」能力，而且習性會完全跟寄生蟲一樣：怕火、怕水、喜好寒氣（在炎熱的春夏季不會發病，秋季與初冬僅在日照之下不會發病，一年中最冷的冬至到立春則不分晝夜全都會甦醒。）

然而《李屍朝鮮》第二季最後還是留下了一個大伏筆，例如明明喜好寒氣的寄生蟲是在寒冷的季節活躍，但為何被加熱（人肉煮熟）後食下反而導致第二型喪屍的產生？以及生死草的真正「來源」是什麼？還有，真的有生死草這種東西嗎？生死草究竟藏著什麼更大的秘密？

裴斗娜飾演的醫女在7年間不斷對這場疫情進行研究（《李屍朝鮮2》劇照截圖）

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2. 「生死草」真有其草？

在《李屍朝鮮》第二季最後揭露了朝鮮的生死草來源，是一個在中國鴨綠江附近的商人販售的，根據《李屍朝鮮》第一季第三集中入鏡的李承熙醫員的病狀日誌中的記錄表示，生死草也叫做「生莎草」或「紫色婆娑花」，生長在煙霧繚繞的龍潭之地！然而實際上這樣的植物完全是虛構的，不過有意思的是，結合第二季最後提供的訊息，鴨綠江口的濱海濕地非常有名，符合《李屍朝鮮》中對生死草生長環境的描述與設定。

而且在中國東北一帶也確實有一種俗稱「復活草」的蕨類植物，但是真正的復活草指的並不是能使服用它的生物復活，而是指即便植物本身看上去已經死亡，但只要有水，就能很快再復活恢復生機。

此外，生死草「草蟲共生」的特性又與「冬蟲夏草」類似。雖然在古書中提到冬蟲夏草有「甘平保肺，益腎止血，化痰，已勞嗽」的功效，並與人參、鹿茸並稱三大名貴滋補藥材，但根據後來的研究，冬蟲夏草中的蟲草素會引起細胞毒性，不宜過量攝取。

3. 寄生蟲真的能使其他生物「喪屍化」？

所謂實際上的「喪屍化」指的是生物本身不受控制自我意識的控制，進而做出「反常」的行為。回到《李屍朝鮮》本身，劇中提到「喪屍化」的根本原因是寄生蟲所造成的，這有可能嗎？其實如果上網搜尋「喪屍 寄生蟲」還真能夠得到一些案例，但當然不是針對人，例如金線蟲會寄身在蟋蟀中，牠們會釋放一種蛋白質來控制蟋蟀的中樞神經，在自己長成後控制蟋蟀溺水死亡，而達到自己的繁殖；同樣的概念，如蟑螂、蝸牛、螞蟻等都有促使牠們「喪屍化」的寄生蟲，所以有時候你看的活蟑螂，有時候不見得真的是活蟑螂……

在《李屍朝鮮》第二季最後，李蒼並沒有繼承皇位，是由他的「假皇弟」繼承，自己則是同醫女徐菲一群人繼續追查「生死草」的秘密……

然而這位「皇弟」在襁褓時期即被咬傷，但因為劇中提到「天谷」尚未長全的嬰兒並不會遭感染，加上徐菲也為他「泡過水」逼出傷口的寄生蟲，顧得平安長大。但在影片最後，卻有一幕是這位年幼的朝鮮國王皮膚居然有蟲蠕動游過的痕跡？！

這裡的發展有兩個可能：一是潛伏在幼王體內殘存的寄生蟲，終會讓他在第三季喪屍化；二是幼王與喪屍蟲共生長達七年之久，幼王可能對喪屍毒免疫，而成為未來根治瘟疫的轉機！

4. 除了「壬辰倭亂」還融合了什麼真實史實的世界觀？

《李屍朝鮮》是一部劇情設定 16 世紀末的架空古裝劇，雖然是架空、故事裡的人物是完全虛構的、並沒有真實的那些人，但因為畢竟還是明確設定在 16 世紀末，所以還是有很多呼應歷史的地方，最主要的就是著名的「壬辰倭亂」。

「壬辰倭亂」是發生在中國明朝萬曆年間，西元 1592 年至 1598 年的事，當時的日本是「豐臣」政權，豐臣秀吉以「借道」出使中國的名義，借機侵犯朝鮮（但最主要的目的是占領朝鮮並以之為跳板進攻明朝），明朝屢次出兵協助，但兩方依舊僵持不下，而真正結束「壬辰倭亂」的主要原因其實是因為豐臣秀吉過世，日軍才從朝鮮全面撤退（當然跟喪屍無關啊！）

「壬辰倭亂」當時的朝鮮國王是朝鮮「宣祖」李昖，在所有影視作品中，講述宣祖最有名的應該就是 1999 年的《醫道》，最有趣的更是，在《醫道》劇情發展至大約一半時，也提到了宣祖 22 年，朝鮮全國爆發傳染病大流行！所以「壬辰倭亂」跟宣祖時期瘟疫的確就是《李屍朝鮮》的創作基礎！

《李屍朝鮮》是一部劇情設定 16 世紀末的架空古裝劇，雖然是架空、故事裡的人物是完全虛構的、並沒有真實的那些人，但因為畢竟還是明確設定在 16 世紀末，所以還是有很多呼應歷史的地方，最主要的就是著名的「壬辰倭亂」（《李屍朝鮮》第二季劇照）

而我前面提到了在《李屍朝鮮》第二季最後揭露了朝鮮的生死草來源，是一個在中國鴨綠江附近的商人販售的……其實這個中國商人就是由全智賢所飾演的神秘角色！但實際上全智賢並不是演漢人的角色，從造型上看，她與《與神同行 2：最終審判》中金香起所飾演的「月值使者」李德春「生前」的造型雷同，可見是「女真族」的角色。

這邊有個可能性，如果生死草與喪屍是從中國來的，那麼就時間推算，在明朝之前的元朝數度西征侵犯歐洲，到了西元1346年元朝末期，歐洲就爆發了一場「細菌戰」，當時蒙古軍隊向黑海北岸克里米亞半島的法卡 Kaffa 城（今日的費奧多西亞 Feodossia），用投石機投入大量因鼠疫死亡的屍體，而後歐洲爆發了慘烈的黑死病疫情，這也是歐洲歷史上記載的第一次「細菌戰」！

也就是說既然時間對上了，那麼《李屍朝鮮》第三季可能將揭示，在更早之前，蒙古軍就開始利用喪屍大軍作戰了！

而我前面提到了在《李屍朝鮮》第二季最後揭露了朝鮮的生死草來源，是一個在中國鴨綠江附近的商人販售的……其實這個中國商人就是由全智賢所飾演的神秘角色（《李屍朝鮮2》劇照）

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除了喪屍、權力鬥爭，《李屍朝鮮》第二季還有這些小細節一次解析！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【重雷】《李屍朝鮮》科普總整理！「生死草」到底是什麼？全智賢飾「女真反派」暗示怎樣的世界觀？】