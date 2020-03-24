【晚吹】港島區防空洞超詭異靈探實錄　鏡頭仲影到一堆白煙飄過？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》有新搞作，除了邀請嘉賓上節目分享猛鬼經歷外，新增有專人在香港、台灣和日本拍片的親身分享。最新一集有地產從業員大講睇樓時的靈異事，另外「高靈人士」Jean今集到港島區的防空洞隻身靈探，發生靈異事件！

幾位主持聽到Jean的分享也覺恐怖。（電視截圖）

Jean一個人去到港島區的防空洞靈探，防空洞是在第二次世界大戰時，政府興建給市民避難的，她一直走，洞裏的路也「九曲十三彎」又有斜路，難怪Jean指她的朋友說會很易迷路。片段可見，裏頭陰陰沉沉，只有Jean帶去的電筒的微弱光線，氣氛恐怖。沿路有數字的牌，又有分岔路口，Jean指她也有點怯，因為聽到有怪聲和有種心寒的感覺。另外，她在靈探前有朋友跟她講過有個位置會有些蠟燭，而她的確見到有蠟燭圍了一圈，中間又有條毛巾，她的朋友估計那裏應該進行了一些特別的法科儀式。

Jean帶大家以第一身視角探防空洞。（電視截圖）

Jean講到二次大戰時，日軍在天井的位置擲下幾個手榴彈，想用煙令在裏面避難的市民窒息而死，最後不幸地炸死了10至20名無辜市民。隨即她就找到天井的所有位置，就是一個大洞，她爬進去看，望上去是看不到井口，看來是相當深，之後她就離開該地。片段播完後，阿妹都大呼︰「會唔會太大膽啊Jean？！」JJ更話︰「（睇到）作嘔作悶啦已經。」

突然見到有把雨傘掛在旁，有點嚇人。（電視截圖）

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接着節目跟Jean通話，她再分享更多嚇人經歷，她說︰「我喺31段嘅時候，已經感覺到好有壓迫感，同埋聽到有女士嘅喊聲。因為我自己一個入去，我啲朋友好擔心我，佢哋喺門口等我，話兩個鐘頭內，我會出到嚟，點知行過32段嘅時候，我以為有啲塵，跟住有堆煙湧埋嚟，我現場好有壓迫感，同埋我聽到係好齊整嘅『撲、撲、撲』，好似步操嗰啲聲，突然之間我嘅左邊面，打咗個冷震，由條頸啲毛管豎到上頭頂。」怎料她回家卸妝後，發現她左邊瞼有些像被劃傷的傷痕。

在片段所看，的確是有一股白煙在這處飄。（電視截圖）

當她找完天井後，就迷了路，走了很久仍然回到37段的天井，但突然在濃霧之間，出現了一隻很大的貓，「我照電筒過去，佢對眼就發光，佢望一望我，就帶我去返嗰條斜路，跟住佢就走開咗，我拍完最後一Take個水庫，點知佢喺斜路嘅轉彎位，趴咗喺度又等返我，我親眼見到佢喺G出口走咗出去。」不過當她出去了，問她的朋友有沒有見到有貓走出來，他們卻說他們一直守在門口等她，也沒有見到有貓。Edmond說了一句︰「即係隻貓都唔係真貓嚟嘅？」那是什麼，就不得而知了。