【罪光燈】兇手殺女友後報警自首　連報案中心都話︰邊有人咁冷靜

由歐錦棠、可宜和香港重案專家花家姐主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 罪光燈》以探討兇案和剖析行兇者心理為主題，最新一集題目《這個殺手真太冷》講到2008年發生的一宗「屋邨無頭命案」，行兇者手法極其兇殘且事後極冷靜，而對象竟是自己的女友。

今次探討的個案極其殘忍。（電視截圖）

當年發生在2008年3月7日的石籬邨，19歲少女李睿怡在其住所內，被原本上門找她商討分手事宜、當年25歲的男友梁百鳴，用軍刀和水果刀狂砍60多刀之後，並將她的頭顱用了一分多鐘去割下，事後，兇手更冷靜報警自首，警員到場發現單位血跡斑斑，極其心寒，而最終兇手被判終身監禁。專家主持花家姐也嘆︰「我自己研究咁多案件，呢單都好深刻，因為實在太恐怖。」

主持表示兇手非常冷靜地自首。（電視截圖）

悲劇的起因是感情瓜葛

阿怡在案發一年前因實習認識了任職健身教練的阿鳴，之後墜入愛河。拍過5次拖的阿鳴對阿怡最癡心一片。女死者要阿鳴也樣樣事遷就她，阿鳴的媽媽曾講過看過阿鳴揹着女友入廁所，又會接上班下班，連家用也是全給女友不給媽媽，對對方千依百順。在男方發現女友喜歡結交異性後，就開始有爭執，又離離合合。為此，阿嗚更曾兩度自殘，第二次自殺更是非常恐怖，他先吃100粒止痛藥，之後用剪刀剪斷左手手腕的韌帶、血管和神經線，最後被送往醫院。出院後，當事人見面，阿怡叫他不要再自殺，更說了一句︰「我寧願你傷害第二個人，你殺第二個，都唔好傷害自己。」就是這句說話，令他對阿怡動殺機。

兇手在被捕時，可以看到他的左手受傷打石膏，所以行兇時也是用一隻手。（電視截圖）

行兇過程殘忍 兇手殺人後極冷靜

兇手在案發當日上門找阿怡對質，根據兇手口供，對方就說了些難聽的說話令他更激動，最後發生慘案。阿鳴講到他把女死者的頭割下後，更把頭拿起來吻別她，令人心寒。而兇手在殺人後態度冷靜，先是打給死者的友人，跟對方說殺了阿怡，想叫對方幫手報警，對方以為他說笑，沒有理會。然後他就自己打去「999」報警，跟人員說︰「我殺咗人，我連佢個頭都切咗落嚟。」再講自己名字和身處地址等，相當有條理，連報案中心的人後來也說︰「邊有人咁冷靜，咁樣殺人之後打嚟，真係未遇過。」而原來當時，兇手也有打給自己的媽媽，對她噓寒問暖，交低說話。

專家解釋這種是「戰士心理」。（電視截圖）

節目請來臨床身心及行為學家李寶能老師分析兇手心理，他表示兇手冷靜，並不代表理性。他指兇手的性格是志在必得的人，一旦認定了，不會甘心讓她逃掉，不接受被對方背叛，這種叫「戰士心理」，因為人的基因裏面，祖先多數是戰士或獵人，尤其是練武的人、健身的人和運動員等，他們這些基因活躍便會冒出來。花家姐也說，兇手吻別死者的時候也有些像獵頭族的特徵。李老師又說日常生活其實可以看到這類人的蛛絲馬跡，只不過現今社會人與人之間愈來愈疏離，已經愈來愈難去看到對方，或者關注對方。