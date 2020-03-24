【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼拉人照鏡好驚驚　勾起網友心理陰影

「視后」佘詩曼最近孖黃曉明﹑尹正主演的民國劇《鬢邊不是海棠紅》播出，出演東北女子范湘兒的她實力演技再次備受關注。就在近日播出的劇情當中，有細心的網友則發現佘詩曼又拉人去照鏡戴耳環，這一幕戲搞到不少人見到都甚為懼怕，再次勾起《延禧攻略》中嫻妃娘娘的狠毒影子，令大家哭笑不得成為網上熱話。

佘詩曼出演東北女子范湘兒。（佘詩曼微博圖片）

再次同內地「金牌監製」于正合作的佘詩曼，今次在新戲《鬢邊不是海棠紅》中飾演一位個性潑辣的東北女子范湘兒。穿起具有東北特色棉衣，梳起齊瀏海頭的她，行為舉止都非常直率不拘小節，將東北女子個性詮釋得非常好。

然而在最近播出的一幕戲中，想不到佘詩曼又經典重現拉人照鏡的環節，當她眼見自己的表嫂蔣夢萍（白冰飾）來她家作客時，她就憶起當年表嫂結婚自己並沒有出席，所以就趁此機會送她一對耳環以作賀禮。於是佘詩曼就在梳妝台前為表嫂戴上耳環，並搭著對方的肩膀齊齊照鏡，不禁令人覺得這一幕戲似曾相識，根本就是《延禧攻略》的翻版。

佘詩曼拉人照鏡令人怕怕了。（影片截圖）

佘詩曼這個畫面令人想起嫻妃喎。（影片截圖）

雖然今次佘詩曼同樣是拉人照鏡，不過因為今次她出演的是一位好人關係，所以在同設計的戲份中她則用笑容作出分別，展示出該人物的熱情，表演出另一種感覺給觀眾。盡管只是一場送禮的溫馨畫面，不過觀眾的心理陰影仍然揮之不去，總覺得她背後始終有陰謀將有大事發生，非常好笑。

觀眾有如此想法皆因為她曾在《延禧攻略》﹑《金枝慾孽》中，同樣好喜歡拉人去照鏡。當然在該兩部劇集中她出演的嫻妃與爾淳都是心計比較重的人，她不用動用太多姿體動作，只是展現出凌厲的眼神就足以令人膽戰心驚，搞到高貴妃（譚卓飾）﹑純妃（王媛可飾）﹑玉瑩（黎姿飾）都非常害怕。

嫻妃的眼神令人懼怕。（網上圖片）

因此不少網友都覺得佘詩曼拉人照鏡已經變成了她的愛好，更二次創作將尹正的頭Key圖上去《延禧攻略》高貴妃的頭上，形成嫻妃娘娘拉尹正去照鏡進行談判，整個畫面非常貼切有趣。事關在劇中佘詩曼與尹正算是情敵關係，因為劇中她的老公程鳳台（黃曉明飾）與商細蕊（尹正飾）會發展出超越普通兄弟情的關係，該劇集其實是一部耽改劇（Boys'Love，簡稱BL）。

因為佘詩曼今次已經是第三次拉人去照鏡的關係，大家亦覺得這個設計戲份是非她莫屬，直言她根本就是這個項目的擔當，大家在微博留言道：「拉人照鏡子是劇裡的標配嗎」﹑「真的是怕了怕了」﹑「太嚇人」等，還笑言她像髮型師添。

佘詩曼拉尹正照鏡非常有趣。（蘇無力微博圖片）