美國體操美少女Olivia Dunne有望殺入奧運　唔止樣靚仲識設計！

體育界一向不乏靚仔靚女，最近一位來自美國的體操美少女Olivia Dunne備受關注。擁有甜美樣貌的Olivia今年即將踏入18歲，自小開始練體操的她更是美國有史以來最年輕的體操精英運動員，相當犀利！Olivia除了在IG上載練體操的相同短片之外，更經常分享水着靚相，吸引不少人關注！

Olivia Dunne樣貌甜美，更是美國有史以來最年輕的體操精英運動員。（IG@livvydunne）

OIivia經常在IG分享水着靚相，吸引不少人關注！（IG@livvydunne）

出生於美國新澤西州的Olivia，將會在今年10月滿18歲。她由三歲開始練體操，五歲就參加比賽。2014年Olivia首次在美國精英賽上亮相，在全能榜上排名第3，成為美國有史以來最年輕的體操精英運動員！翌年她參加了美國經典賽，並獲得第8名。2016年Olivia在Bresteyn's Elite Qualifier競賽中一舉奪得冠軍，其後在2017年被選為國家隊代表到意大利出賽，更奪得團隊金牌。在今個月初舉行的2020 Nastia Cup比賽中，Olivia以超水準表現獲得最高分，成績驕人，絕對有望殺入奧運會！

由三歲開始練體操的Olivia，在2014年首次在美國精英賽上亮相。（IG@livvydunne）

+ 22 + 21 + 20

現時Olivia以全額運動獎學金在路易斯安那州立大學就讀，雖然她要忙着為比賽練習，但她亦非常享受生活。除了不時相約好友去行山、踩單車之外，她更經常出海玩，享受陽光與海灘。穿上比堅尼的Olivia大曬Fit爆身形，吸引超過10萬粉絲關注！而Olivia原來還對服裝設計好有興趣，她會親自設計體操緊身衣，由畫草圖到揀面料，她都與教練Jen一起一步步完成，果然是多才多藝！

Olivia還會親自設計體操緊身衣，由畫草圖到揀面料一步步完成。（livvydunne.com）

好叻女！（IG@livvydunne）