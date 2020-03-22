【多圖】少婦聯盟由室外影到室內　譚凱琪大讚好姊妹無敵

譚凱琪（Zoie）日前在IG Post出婚照，宣布與拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）結婚，獲不少圈中好友及粉絲送上祝福。而幾位「少婦聯盟」成員陳凱琳（Grace）、沈卓盈（Jess）及龔嘉欣（Katy）當然都好戥好姊妹開心，四位靚女更趁機影相留念。繼之前的戶外寫真後，她們轉戰酒店房再狂影靚相，Zoie寫道：「有日同呢班女人講，不如影輯相留個念。聽完之後，一個9秒9走去搵攝影師，一個安排氣球佈置、準備蛋糕，一個就全程咁配合，大家話呢個團隊正唔正呢？簡直係實幹型，娶到佢地真係無敵呀！」

陳凱琳、譚凱琪、龔嘉欣及沈卓盈因為合作拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而組成「少婦聯盟」。（IG@ghlchan）

Zoie日前在IG Post出婚照，宣布與拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）結婚。（IG@zozotam1o1o）

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相中新娘子Zoie以橙色羽毛裙上陣，相當喜慶。而Grace、Jess及Katy就穿上與之前輯相一樣的黑色禮服，現場以不同顏色的氣球佈置，四人分別抱住「ZOIE」的字母氣球，更準備了一個蛋糕送給Zoie。Grace、Jess及Katy除了向Zoie送上香吻之外，更在IG送上祝福，深厚姊妹情令人羡慕！

姊妹情深！（IG@ghlchan）