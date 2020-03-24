【法證先鋒IV．劇透】一次過死兩個！　張曦雯持有兇器肯定入罪？

《法證先鋒IV》第二十八集劇透。

上回講到，家希（李施嬅飾）、見賢（海俊傑飾）得知李秋（謝雪心飾）獨自離開老人院，緊張尋找，原來李秋只是去了給家希買禮物。李秋向家希、見賢訴說心願，二人的回應令李秋欣慰不已。慧明（陳煒飾）想到辦法解救甜品店結業危機，輝煌（譚俊彥飾）大為感激。金碧（袁潔儀飾）丈夫的靈龕遭破壞，竟令一個秘密重見天日。原來輝煌知曉秘密，卻一直對金碧守口如瓶，背後另有原因…高安（黃浩然飾）、高靖（朱晨麗飾）與Emma（張曦雯飾）感情漸厚，相約觀星重遊舊地，最終卻因Michael（張穎康飾）訛稱生病而告吹。嘉美（陳敏之飾）驚見嘉宜的棒球外套又出現在家中，其後證實棒球外套與袁氏夫婦被殺現場所發現的皮革脗合。此時，一部失竊摩托車內發現殺害袁氏夫婦的兇刀，兇手身份漸見眉目…嘉美因家中接連出現異象而精神萎靡。高安擔任徐意、嘉美主持的網台直播節目嘉賓，與嘉美接觸後，竟有意想不到的發現…

唔通兇手係佢？（《法證先鋒IV》截圖）

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警方將嘉美帶返警署接受調查，嘉美矢口否認殺害袁氏夫婦。其實高安已暗作安排，目的是令真兇現身…金碧慫恿輝煌對慧明展開追求，另邊廂，慧明卻向家希透露自己無法與輝煌更進一步…Emma將與李秋、淑娟（羅蘭飾）參與淑娟女兒、PR公司老闆羅清秀（李綺雯飾）籌辦的婚紗秀，Michael有感Emma與高安等人越見熟稔，內心失落…李秋指家希與家祈越來越相似，家希亦發現見賢仍對家祈念念不忘，不禁懷疑見賢對自己的情感，為此與見賢起衝突…淑娟在婚紗秀綵排表現未盡人意，清秀對淑娟大發雷霆，Emma挺身維護，與清秀爭執並被清秀誤傷。不久，清秀竟被發現陳屍試身室內，死狀形同袁太，更駭人的是，李秋竟一同遇害！Michael得知婚紗秀發生命案，體貼安慰Emma後，卻見Emma打開車尾箱，驚現殺人兇刀…

又有死人喇！（《法證先鋒IV》截圖）

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