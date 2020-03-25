【夠細奇則】212呎舊樓用38萬裝修　周俊偉睇樓踢爆勁反智設計

香港開電視節目《夠細加則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目介紹不同「納米單位」，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次要講的一集是位於深水埗通州街的樓齡38年的舊樓單位，面積212呎。而當時成交的一個高層單位大概是400萬內，是大廈歷來最高的成交價。

全屋裝修費38萬，用了3個月時間。（由香港開電視提供）

設計師Penny講到單位本身的間隔最大的問題是廁所太小，而座廁旁就是花灑，無遮無掩下，會令座廁長期濕透。另外，因客廳狹小，所以電視和梳化的距離太近，好有壓迫感，所以Penny決定全部牆拆掉重建，廁所和廚房位置對調。裝飾費共花38萬，但不計建材和家電費。

Penny決定把牆重鋪。（由香港開電視提供）

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嘉賓周俊偉上門睇樓，他雖然在節目中講到對單位幾滿意，說︰「（如果）作為我第一個屋企，我絕對接受到。」不過，他自入門口起，就把單位的問題逐點道出，網民笑言︰「嘉賓一流，誠實豆沙包」。

雖然周俊偉話單位設計後OK，不過他就講了單位的好多問題出來。（由香港開電視提供）

周俊偉踏入屋裏就發現設計師聲稱可以放20至30對鞋的鞋櫃，長度根本連一隻鞋的長度也容納不了，除非是小孩Size？周俊偉說︰「咦，點解得半格嘅，其實擺唔到一隻鞋。」另外，還有像酒店放在門口處的蚊型雪櫃，他說︰「都係擺得兩Pack啤酒就冇。」還有，他發現開放式廚房沒有桌子，說道︰「廚房點可以冇枱呢！咁熱水壺嗰啲點擺呢？」他又指如果買完菜回家，沒桌子放，只好全放在地上。煮食區一邊是洗手盤，另一邊是電池爐頭，下面是洗衣機，難怪網民都話︰「煮飯，針（砧）板都冇位放，係（喺）電池爐上面斬野（嘢）咩？」而設計師指可以放八個行李箱的雙人床底，周俊偉親自打開驗證︰「呢度擺到8個喼？8個細喼、中喼都還可以嘅。」

鞋櫃原來放不下鞋。（由香港開電視提供）

點擊下圖詳細睇吓周俊偉點樣擊破設計缺點同埋網民點講︰

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