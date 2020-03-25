韓國零死角女神Bora Kim擁完美身材　IG同微博人氣差超遠

有「零死角美女」之稱的韓國模特兒Bora Kim擁有360度無死角的靚樣，精緻的五官及白裏透紅的皮膚，再加上玲瓏浮凸的身材，深受歡迎。在IG坐擁超過67萬粉絲的Bora Kim，人氣強勁，日前她開了微博帳號，希望同內地粉絲多多交流，但開通了一星期累計粉絲都未夠1000名，人氣與IG相比相差甚遠！

韓國模特兒Bora Kim擁有精緻五官及白裏透紅的皮膚，有「零死角美女」之稱。（IG@wanna._b）

Bora Kim在18日發布了第一條微博，並以短片同大家打招呼：「大家好我是寶拉，終於在中國開始了SNS活動。想認識在中國的你們並進行更好的交流，所以開通了賬號。以後會經常給大家分享關於旅行、日常、時尚等各種信息，所以請大家多多關注我哦。謝謝我愛你，下次再見囉。」雖然有不少粉絲留言表示歡迎，但未知是不是宣傳不夠，Bora Kim的微博粉絲數與IG相比差得多，不過Bora Kim亦有積極同網友交流，呼籲大家多多留言！

Bora Kim日前開了微博帳號，希望同內地粉絲多多交流。（微博@borabora_kim）

身高166CM、體重44KG的Bora Kim擁有得天獨厚的Fit爆身材，身上沒有一絲贅肉。本身是一位模特兒的她經常在IG分享靚相，當中更有不少水着照，大派福利。Bora Kim身形高䠷，豐滿上圍及纖細小蠻腰在泳裝襯托下相當吸引，無論從哪個角度看都無懈可擊。Bora Kim平時會拍攝平面廣告，完美駕馭任何衣着風格，她更是一位健身教練，鍾愛跑步做運動，難怪Keep到絕美身材曲線！

Bora Kim經常在IG Post水着照，大派福利！（IG@wanna._b）

Bora Kim深受各大品牌寵愛，更擔任手錶品牌代言人。（IG@wanna._b）

除了IG之外，Bora Kim更將與攝影師男友到世界各地旅行的短片上載到YouTube，每條影片的質感都堪比專業級，吸引超過27萬人訂閲。擁有高顏值又熱愛旅行，令Bora Kim深受各大品牌寵愛，除了擔任手錶品牌代言人之外，她更曾擔任韓國觀光大使，宣傳韓國文化，亦曾到台灣及來港拍攝旅遊宣傳片。

在攝影師男友鏡頭下的Bora Kim，寧捨搶鏡，每條影片的質感都堪比專業級！（YouTube影片截圖）