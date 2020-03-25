【我在頤和園等你】傳迪麗熱巴Angelababy同拍綜藝　網友：好期待

近年來，內地拍攝了不少文化類綜藝節目，包括《上新了·故宮》、《遇見天壇》等，旨意探索歷史文化。節目播出之後，口碑收視雙收，因此繼續推出同類節目《我在頤和園等你》，近日更有網友爆出參與嘉賓，陣容強大。

《我在頤和園等你》將於皇家園林頤和園錄製，嘉賓會對慈禧太后的蘇州街進行改造，由傳統手藝人與明星一齊經營一間全新的新潮概念店。

據網友稱，節目固定嘉賓是楊紫同秦嵐，兩人作為姊妹開了一間店舖，飛行嘉賓擬邀鄭爽、迪麗熱巴、Angelababy、劉昊然、馬天宇、孫紅雷、雷佳音等，既有小鮮肉，又有實力與搞笑並存的魅力大叔，而最令人矚目的，要數節目中幾乎集齊了目前圈中的頂級流量女藝人，隨便一位都是高人氣，令網友倍感期待。

傳《我在頤和園等你》預計4月尾錄製，5月尾或6月初播出。（微博@頤和園）

童星出身的楊紫2018年憑藉劇集《香蜜沉沉燼如霜》爆紅，去年更堪稱「楊紫年」，除了有大熱劇集《親愛的，熱愛的》，還有她擔任固定嘉賓的真人騷《中餐廳》，以及兩套電影《烈火英雄》、《沉默的證人》；今年有與肖戰合作的《餘生，請多指教》，同吳亦凡拍攝的古裝劇《青簪行》，全部都是一線頂級流量演員，討論度極高，事業蒸蒸日上。

楊紫近一兩年來人氣極高，去年的熱度甚至趕超迪麗熱巴。（微博@小猴紫日誌）

想對於其他幾位女星來講，秦嵐不算是流量藝人，但在《延禧攻略》之後再度翻紅，人氣急升，不過她較少參與綜藝節目以及真人騷，今次與楊紫組成姊妹花，頗有新鮮感，不失為節目其中一個看點。

不知道秦嵐擔任真人騷常駐嘉賓表現會如何呢？（微博@秦嵐）

91年出生的鄭爽無論走到哪裡都有熱度，戀情、整容、分手等，一舉一動備受矚目。儘管演技與作品經常引起爭議，但依然無法動搖她的流量位置。

鄭爽出道多年，熱度從來都是有增無減。（微博@鄭爽微博事務部）

迪麗熱巴是幾位女星中年紀最小的一位，五官精緻立體，美得無可挑剔。儘管去年沒有任何影視作品推出，但熱巴在選秀節目《創造營2019》中能歌善舞，真人騷《極限挑戰》顯示出睿智，還曾擔任過《遇見天壇》的飛行嘉賓，憑藉直率爽朗的性格圈粉無數，人氣依然高企，無論在哪裡都是眾人中的焦點。

熱巴絕對是圈中數一數二的頂級流量藝人。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

而Angelababy只要不拍戲，網絡上便很少有質疑她的聲音，幾乎次次有新造型曝光都能登上熱搜，引來大批網友狂讚，無論紅地氈抑或雜誌，總能帶給大家驚喜，對於她的顏值，網友絕對予以肯定。

雖然Baby一直飽受整容爭議，但她的樣貌依然能「顛倒眾生」。（微博@Angelababy）

在綜藝節目方面，Baby算是幾位女星中經驗最豐富的一位，常年擔任真人騷《奔跑吧》固定嘉賓，去年還有體驗生活類節目《奇遇人生》，單是《上新了·故宮》一個古裝造型都能成為全網熱話，今年的經營類節目《潮流合夥人》也有不少人觀看，絕對是名副其實的流量女星。

Baby在《上新了·故宮》第二季中的清裝造型一度成為全網熱話。（微博@上新了故宮）

娛樂圈從來都是一個沒有硝煙的「戰場」，女星們連行紅地氈都會爭妍鬥麗一番，更不用說幾位「話題女王」同場拍攝綜藝節目，相信屆時肯定話題不斷，而且收視絕對有保障。雖然官方尚未宣布陣容，但粉絲之間已經掀起一場「腥風血雨」：「抱走楊紫，不約」、「抱走我迪姐和爽姐，出場費很貴的」，也有網友表示「演員之間又有沒有什麼深仇大恨，為什麼不能上一個節目啊」、「挺期待的」，還有人笑言：「在皇家園林，還共同經營一間新潮概念店，這是現實版『宮鬥』的節奏」等。