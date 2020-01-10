Angelababy首嘗冬日清宮造型獲激讚　網友被電暈：史上最美妃子！

內地文化節目《上新了．故宮》邀請明星嘉賓擔任「新品開發官」，讓他們跟隨故宮專家入宮尋寶，探尋歷史文化，更將未開放區域首次呈現在大眾眼前，領略古人的智慧以及巧奪天工的技藝。

節目將於今晚（10日）迎來第二季的最後一集，由Angelababy擔任嘉賓，期間她更換上清宮妃嬪造型，上演了一小段「清宮劇」。在官方發布的預告片中，Baby身穿淡雅的靛藍色便服，衣領、袖口均有白色毛絨裝飾，飾演妃子的她戴着「一耳三鉗」，端莊華貴，優雅動人，舉手投足間盡是溫柔，「瓶插梅花帶雪枝，窗前賞雪寄遐思」，頗有詩意。

2020年正是故宮建成600周年，同時也是故宮博物院成立95周年。（微博@上新了故宮）

這是Baby首次嘗試冬日清宮裝，整個造型令網友眼前一亮，無論正面、側顏都美得無可挑剔，獲讚「最美妃子」。但同時，網友也隨即想到Baby的演技問題，好似「瞪眼」、「用綠布摳圖」、「無論什麼情緒都只有一個表情」等。

Baby在節目中出演了一小段清宮戲份，網友不禁聯想到她的演技問題。（視頻截圖）

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其實Baby的五官在女星中絕對是數一數二，但演技一直飽受詬病，如果惡補一下便做到才貌兼備，相信會得到更多觀眾的認可。因此不少網友都感嘆到：「顏值是真的高，除了演技」、「可惜演技配不上這盛世美顏」、「如果這顏值加上不錯的演技，娛樂圈誰與爭鋒」等。

大雪中的故宮美，人也美。（微博@上新了故宮）