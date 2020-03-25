【N號房】有藝人付費觀看性虐影片　警方：將引起軒然大波

「N號房」事件近日震憾韓國，自2018年下半年起，一個名為「godgod」及「watchman」的人於Telegram經營1號至8號房（俗稱「N號房」）共8個聊天室，讓加入的人在群組內分享淫穢資訊，並要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剝削的行為，恐怖程度令人嘩然，據知受害者至少74名，其中有16名為未成年少女，年齡最小的受害人只有11歲，而這些惡魔般的房間卻吸引26萬用戶加入付費，引發眾怒。事件不斷發酵，韓國群眾通過「青瓦台國民請願」要求公開疑犯個人資料及照片並加以嚴懲，截止3月25日已有超過260萬人聯署。

案中主腦現年25歲的「博士」趙周彬正式被捕，他在首爾市鐘路警署外現身時表示：「我真誠向所有因為我而受苦的人道歉，感謝大家煞停這個無法停下的惡魔人生。」（路透社）

周三（25日）韓國媒體報道指出不單是「N號房」事件主謀，付費觀看性虐影片的「會員」助紂為虐，將同樣面臨法律懲罰，個人資料亦可能會如主腦趙周彬般被公開。警方手上現時有一萬名付費會員資料，雖然尚未完全確認，但根據虛擬貨幣交易所留下的個人信息，一萬名收費會員身份被揭曉，當中包括教授、人氣藝人、體育明星、著名創業公司CEO等知名人士，若然在調查過程中公開這些人的身份，預計將引起軒然大波。

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