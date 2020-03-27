傳范冰冰李晨「婚房」被拆　海邊別墅耗資30億享譽國內外

內地女星范冰冰近年積極做善事以挽回公眾形象，果不然努力是得到回報的，早前她就被《人民日報》久違地公開稱讚，被外界解讀是「解禁」的節奏，之後她就頻頻出席公開活動，似乎已經全面回歸娛樂圈。

身為「話題女王」的她最近就不時在微博錄製視頻同大家分享防疫﹑減肥等心得，一舉一動都廣受外界關注引來討論。就在近日這位話題女王又被傳出當初與前男友李晨打算在青島作為 「婚房」的海邊別墅，目前竟然被拆除，隨即成為登上熱話。

范冰冰在去年已經同李晨分手。（視覺中國）

在青島有「海上莊園」之稱的別墅涵碧樓享譽國內外，建築群聳立在海邊環境優美非常漂亮。據內地媒體報道指，該別墅共有41棟海景獨立屋，以及30棟海景複式別墅，附近還有設置七星級酒店等。據指該項目在2010年開始運作，開發企業總共投資了30億人民幣打造，更找來澳洲著名建築師Kerry Hill親自操刀設計，使這一座「海上莊園」甚具知名度。

而涵碧樓正好建設在青島市內，剛好青島又是范冰冰的家鄉，所以在2016年的時候有傳聞傳指范冰冰與李晨看中這裏的豪華別墅，於是購置其中一棟作為未來婚房。據指出該別墅的銷價在1500-6400萬元人民幣不等，在當地屬於超級豪華住宅區。不過范冰冰與李晨去年已經宣布分手，當時網上不斷傳出那房產會怎麼處理呢？應是指涵碧樓的問題。

涵碧樓在青島有「海上莊園」之稱。（趙敏_vip微博圖片）

涵碧樓據指破壞海岸生態，最近被下令拆除。（趙敏_vip微博圖片）

這些豪華別墅只是建起了短短十年，近日就被下令拆除。據青島市官方微博發布指，因為在實施的過程中對海岸線﹑礁岩等造成了破壞，所以有關單位就需要對41棟的建築群進行整治，以恢復海岸带的自然生態功能和生態岸線的公共屬性。而相關單位會向已出售的人進行洽談，維護該有的合法權益。

范冰冰近來經常在微博拍片同大家分享生活。（視覺中國）