【星級日日瘦】泫雅曾是肉肉女最瘦減至39kg　五個習慣瘦身不瘦胸

韓國「小野馬」泫雅身材出名火辣，早前更成為CK內衣代言人，大騷魔鬼身材。泫雅不是一個天生瘦的女生，曾經也是有點肉地，靠後天努力減肥成功，雖然偶爾會肥返少少，不過很快就會瘦回來，164cm的她，體重最瘦時期只有39kg。但泫雅減肥瘦身不瘦胸，以下是她的日常做法：

泫雅即使愈減愈瘦，也沒有減到胸部。（IG圖片／hyunah_aa）

少吃多餐

泫雅也是一個愛吃之人，不想放棄美食，又想減肥，少量多餐既不用挨餓又有瘦身效果！泫雅一天分5~6餐，飲食均衡又不讓自己餓著。她不贊成過度節食，因為最後容易因長期飢餓而導致暴飲暴食。

不吃容易致肥的精緻澱粉

經由多重加工後的精緻澱粉，如白糖、白米、麵粉等，會使血糖起伏大，易產生飢餓感，過多的血糖會跑到脂肪組織形成三酸甘油酯，造成肥胖，泫雅在減肥期間絕不碰精緻澱粉。泫雅建議選擇食物纖維豐富的粗糧，例如番薯。

泫雅曾經都係肉肉女。（《想像Plus》劇照）

盡量以走樓梯代表搭電梯 既可瘦身同時提臀

除了吃之外，也要動起來！泫雅平日的習慣是能不搭電梯或升降機就盡量不搭，改為走樓梯，因為走樓梯比起一般走路更能消耗約3倍的卡路里，又能同時訓練到大腿及臀部，對提臀的效果非常顯著，大家也跟着泫雅養成健康習慣，以走樓梯代替搭升降機吧！當然要行幾多層，大家要量力而為了！

跳舞減肥又能強身健體

除了行樓梯，經常要在台上跳唱的泫雅，平日都要Keep住練舞，通過跳舞也可以泫雅從小就很喜歡跳舞，透過舞蹈可以輕鬆消耗熱量、增強心肺功能，維持苗條身材的同時又能保持青春。泫雅建議每次跳30分鐘以上，可以消耗150~200卡路里。

魔鬼身材。（IG圖片／hyunah_aa）

攝取適量蛋白質保持美胸

胸部由脂肪組成，減肥很容易會把胸減掉，想避免這個情況，在減肥期間攝取適量的蛋白質，例如芝士、豆漿、豆腐、雞胸肉和海鮮都是低熱量高蛋白質的食物。參考攝取量大約是每天一杯脫脂牛奶或一片低脂芝士。